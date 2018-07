PÅ VEI UT? Cristiano Ronaldo virker å være nær en overgang til Juventus. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Supporterleder ut mot Ronaldo: – Det er nok nå

Publisert: 05.07.18 23:15

Magnus Kragtorp i Real Madrids norske supporterklubb mener det er på tide å kvitte seg med Cristiano Ronaldo. Ekspert Petter Veland tror det er alvor denne gangen.

En spørreundersøkelse på den spanske sportsavisen AS sine nettsider viser at fansen er nærmest splittet på midten i spørsmålet om Real Madrid burde selge Cristiano Ronaldo (33) for 100 millioner euro.

Real Madrids norske supporterleder , Magnus Kragtorp, er imidlertid sikker i sin sak.

– Det er nok nå, Ronaldo.

– Hvorfor det?

– Mannen er proppfull av ego og ser nok på seg selv som den ubestridte eneren i fotballverden. I så måte mener han at han fortjener å være den best betalte, og tallene hans taler for så vidt for seg selv. Men når man fyller 34 år i løpet av neste sesong, så er det forståelig at Real Madrid tenker seg om to ganger med tanke på hva man skal gjøre videre, sier Kragtorp, men bemerker at det «blir nok en umulig oppgave å fylle Ronaldo sine sko» i klubben.

Det er langt fra første gang Ronaldo har skapt spekulasjoner og rykter om overgang bort fra klubben som gjorde ham til verdens dyreste fotballspiller i 2009.

Maktkamp med Pérez

Viasats La Liga-ekspert Petter Veland tror det er alvor på denne gangen.

– Sjansen for at han forlater Real Madrid virker større enn noensinne, for nå er avisene såpass samstemte i sin dekning. Han er inne i en slags maktkamp mot president Florentino Pérez og hvis Pérez ikke gir seg, tror jeg Ronaldo kommer til å forlate Real Madrid. Men hvis Pérez gir etter, kan det fort bli en ny kontrakt, analyserer Veland.

Odda-mannen tror Ronaldo helst har lyst til å bli i Madrid grunnet hans store familie, at han har så dype røtter i Real Madrid.

– Mens for Real Madrid sin del er det kanskje siste mulighet til å tjene store penger på Ronaldo, som kan gjøre at de er mer opptatte av å «cashe inn», sier Veland.

Tre grunner til misnøye

Den portugisiske avisen O Jogo har listet opp det de mener er grunnene til at Ronaldos forhold til Real Madrid har surnet. Veland har hjulpet VG med å vurdere disse:

Ikke nok verdsatt: Da Cristiano Ronaldo vant sitt fjerde Gullballen-trofé i starten av 2017, skal han ha blitt lovet en ny kontrakt. Men forhandlingene ble aldri startet og det skal ha etterlatt Ronaldo med en bitter smak i munnen.

– Dette er nok den viktigste grunnen. Han har et enormt behov for å bli verdsatt, elsket og være nummer én på alle fronter, sier Veland.

Hekta på Neymar : I stedet for å lovprise Ronaldos femte utmerkelse som verdens beste spiller i 2018, var Real Madrid-president Florentino Pérez mer opptatt av å snakke om Neymar, ifølge den portugisiske avisen. «Kom til Real Madrid, så vinner du Gullballen», skal Pérez ha sagt til Neymar.

– Real Madrid er nødt til å ha en langsiktig plan for å erstatte Ronaldo, som begynner å bli eldre. De kan ikke begynne å snakke med erstattere etter Ronaldo eventuelt er solgt, sier Veland til Madrid-klubbens forsvar.

Skatt: Samme dag som Portugal VM-åpnet mot Spania , ble Ronaldo dømt til to års betinget fengsel og en bot på halvannen milliard kroner for skattesvindel. Han må ikke sone en dag i fengsel fordi han er førstegangsforbryter, men det er faren for en ny straff som nå gjør at Ronaldo søker seg vekk, skriver avisen.

Samtidig skal han ha vært misfornøyd med mangelen på hjelp fra Real Madrid i forbindelse med etterforskningen.

Men hvorfor Juventus? Ifølge AS er det tre grunner til at Ronaldo har latt seg overbevise om at en overgang til Juventus er det riktige for ham.

Den gjensidige respekten og som allerede er til stede mellom Ronaldo og Juventus-fansen, muligheten til å fortsatt kunne kjempe for store titler og at Juventus imøtekommer hans økonomiske krav.