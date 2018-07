Omstridt avskjed kan utløse Odd-krise: – En vanskelig kabal

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo (51) håper og tror fremdeles at de får solgt Sondre Rossbach (22) i sommer. Derfor kan Viljar Myhras (21) overgang til Strømsgodset føre til en fremtidig keeperkrise i klubben.

Onsdag kom keepersagaen i Odd et stykke videre, da Odds reservekeeper Viljar Myhra definitivt takket nei til alle kontraktsforslag fra Odd ved å signere for Strømsgodset fra 1. januar 2019. Men helt ferdig er sagaen ikke.

Selv om Myhra flytter til Drammen i januar, håper og tror Odd-treneren fremdeles at Sondre Rossbach blir solgt i sommer.

– Vi får en keeperutfordring i 2019 hvis Sondre blir solgt, erkjenner Fagermo overfor VG.

– Tror du han forsvinner i sommer?

– Jeg tror det, men jeg har ingen garantier.

Trodde han skulle være førstevalg

I februar rykket reservekeeper Myhra opp i gradene og ble av Fagermo utpekt som ny førstekeeper, da Rossbach ikke ville forlenge kontrakten som gikk ut ved slutten av 2018.

I mars kom kontrabeskjeden da Rossbach gjorde helomvending og likevel signerte.

– Jeg skal innrømme at det gjør litt med motivasjonen når man blir kastet rett ut igjen etter at man har gjort det bra og Sondre har skrevet ny kontrakt. Det tror jeg alle andre forstår, sa han til lokalavisen Varden i mars.

21-åringens kontrakt varer også kun ut 2018, og denne uken bestemte han seg for å ikke forlenge med klubben fra Skien. Isteden takket han ja til et tilbud fra Strømsgodset, og går dermed gratis etter sesongen.

Den avgjørelsen forstår Fagermo bare sånn passe.

– Planen er å selge Sondre og satse på Viljar, men det hadde han ikke tålmodighet til. Derfor gikk han til Godset. Det er en bra signering av dem, for han kan bli veldig bra, sier Fagermo til VG.

VG var torsdag i kontakt med Myhra, som ikke ønsket å uttale seg.

Selv om Rossbach før sesongen forlenget kontrakten med ett år, ut 2019, både håper og tror Fagermo at han blir solgt i løpet av sommeren. Dermed mener Fagermo at Myhra ville blitt Odds ubestridte førstekeeper, om han hadde forlenget med dem.

– Det er en vanskelig kabal, men den hadde ikke vært vanskelig hvis vi hadde solgt Sondre nå. Vi hadde håpet på mer tålmodighet fra Viljar. Jeg tror Sondre blir solgt, da hadde Viljar litt førstekeeper, sier han til VG.

TA: Får rundt én mill. i året

Det kommer han sannsynligvis uansett til å være denne høsten, hvis Rossbach forsvinner.

– Ja, det regner jeg med, men jeg har i utgangspunktet ikke lyst til å drive spillerutvikling for andre klubber, sier Fagermo til VG.

Ifølge lokalavisen TA kan Myhra se frem til et ordentlig lønnshopp når han i januar møter opp på Marienlyst. Avisen skriver at han har signert en kontrakt som vil gi ham mellom 900.000 og 1,2 millioner kroner.

– Vi vet at han har fått en kanonkontrakt i Godset, som vi ikke er i nærheten av å matche. Det er langt over det Steffen Hagen og de beste betalte spillerne i Odd har, sier Fagermo til Varden.

Til Drammens Tidende sier Strømsgodsets daglige leder Dag Lindseth Andersen at de ikke sprenger banker for å sikre seg Myhra.

– Det er ikke noe spesielt ved hans kontrakt. Vi har hatt en fast lønnsstruktur over flere år, der topplønnen er godt under én million kroner, sier han til avisen.

Strømsgodsets sportslige leder Jostein Flo har ikke besvart VGs henvendelser.

