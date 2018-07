NYTT POENGTAP: Lars Arne Nilsens Brann gikk på en ny smell. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Glimt-treneren: – Jeg håper Brann blir seriemester

Erik Eikebrokk

Publisert: 08.07.18 19:52 Oppdatert: 08.07.18 20:23

BODØ (VG) (Bodø/Glimt-Brann 2–2) For en drøy uke siden hadde Brann syv poengs ledelse på Rosenborg. Nå er det bare to. Bodø/Glimts trener, Kjetil Knutsen, er ikke i tvil om hvem han heier på i gullkampen.

– Jeg håper Brann blir seriemester, sier Knusen, som er bergenser, til VG, etter å ha påført serielederen nok et poengtap.

Brann avga bare seks poeng på de første tolv kampene. Etter at Lars Arne Nilsens mannskap har avgitt sju poeng på de siste fire, er avstanden ned til gulljagende Rosenborg redusert til bare to poeng.

– Det gjør noe med deg når du først taper én fotballkamp, i hvert fall når man var i den situasjonen som Brann var. Men de har en jævla mentalitet i det laget sitt. Vi sjokker de litt i kontringsspillet vårt i dag, det syns jeg. Jeg håper fortsatt at det er Brann som vinner Eliteserien, sier Knutsen.

– Straffes mer enn tidligere

Brann slapp inn fem mål på de første fjorten kampene i årets Eliteserie. Nå har serielederen sluppet inn seks mål på to kamper, og i bortekampen på Aspmyra, kunne Norges beste bortelag godt sluppet inn flere.

– Jeg tror det er litt tilfeldig at vi har sluppet inn så mange nå. Molde scoret fire mål på fem sjanser, og Glimt scorer to mål på fire sjanser i dag. Så vi har sluppet inn ekstremt mange mål på få sjanser. Vi pådrar oss noen stygge brudd i dag, men forskjellen er at vi har blitt mer straffet enn tidligere, sier Brann-treneren til VG.

Glimt-treneren, på sin side, var misfornøyd med måten laget hans slapp inn de to målene på, og er sånn passe tilfreds med at rekken av kamper uten tap, ble økt til fem.

– Jeg vil gjerne ha trepoengere, men det er ok med ett poeng i dag. Det var en bra fotballkamp med godt tempo, der det switchet mye. Men vi kan ikke slippe inn så enkle mål hvis vi skal slå lag som Brann, sier Knutsen.

– Rått å score

To ganger tok Brann ledelsen på Aspmyra. Først ved Sivert Heltne Nilsen, tidlig i første omgang. Så, et kvarter ut i andre, ved Peter Orry Larsen.

– Jeg er på en måte litt lettet, fordi det er en kamp som går litt frem og tilbake. Jeg fikk en litt ekkel følelse da de utlignet til 2-2. Det var ekstremt viktig å ikke tape igjen, etter tapet for Molde, sier Brann-treneren.

Begge ganger slo Bodø/Glimt nådeløst tilbake. Og begge ganger var toppscorer Kristian Fardal Opseth sist på ballen.

– Jeg vil påstå at det var på tide. Det er selvsagt utrolig rått å score to, for det har gått litt vel lenge siden jeg scoret sist, sier tomålscoreren, til VG.

Dermed avga Brann sitt sjuende poeng på de fire siste kampene.

Skal ikke gullet hem likevel?