Nå har Lovren Liverpool-følelsen

Publisert: 11.07.18 13:00

SOTSJI (VG) Foran semifinalen mot England mener Dejan Lovren (29) at Kroatia allerede har vunnet.

– VM er allerede en stor suksess for oss. Vi har gjort landet vårt stolt. Nå skal vi bare nyte semifinalen, sier han etter straffeseieren over Russland.

VG spør ham om hvilke erfaringer han har med å møte Harry Kane:

– Han fortjener all den rosen han får. De siste tre-fire sesongene har han vel scoret mer enn 25 mål, og han er en av de beste i verden. Men jeg liker slike utfordringer, muligheten til å vise alle at jeg også er en av de beste, svarer Lovren, og unnlater å dreie innom bortemøtet med Tottenham i oktober i fjor: Liverpool tapte 1–4, Lovren ble tatt av etter en halvtime. Kane scoret to.

Lovren ble bedre og bedre mot slutten av sesongen i England, og var tidvis strålende i Champions League. Han har også vært god i VM, selv om han slet litt med russiske Artjom Zjuba i kvartfinalen, særlig før pause.

Den kroatiske stopperkjempen er i strålende humør. På spørsmål om han mener at erfaringen med store kamper i Liverpool hjelper ham i VM, svarer han kontant:

– Ja! Selvsagt. Det er jo ikke de samme spillerne, ikke den samme taktikken, men følelsen er den samme. Jeg kjente fra starten av at jeg trodde vi kunne oppnå store ting i VM, og jeg følte det samme med Liverpool.

– Dette kan bli din store revansj etter tapet for Real Madrid?

– Det er for tidlig å si. Det må vi snakke om senere, sier han til VG.

Lovren og Liverpool tapte Champions League-finalen, men er to kamper unna en VM-tittel. Han har fremdeles ikke glemt hvor nær kroatene var finalen i 1998.

– Vi kunne gått hele veien hvis ikke Thuram hadde scoret de målene, han hadde vel aldri scoret før i livet. Jeg er fortsatt sjokkert over det, sier han med et smil og snakker om Frankrikes høyreback Lilian Thuram, som scoret begge for Frankrike da 0–1 ble til 2–1 i semifinalen.

Kroatia slo Nederland i bronsefinalen, og dette laget er aldri glemt.

– Det var tre år etter krigen ble sluttet. Det vil alltid bli husket i Kroatia, sier han, men vet at dette potensielt kan bli et enda større mesterskap, og han lover et offensivt Kroatia mot England på onsdag.

– Vi er ikke et defensivt lag. Vi koser oss mot gode motstandere, det viste vi mot Argentina. Det blir en stor utfordring. England er favoritt, og VM er allerede en stor suksess for oss. Vi har gjort landet vårt stolt. Nå skal vi bare nyte, sier Dejan Lovren.