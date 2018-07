REAGERER: Adama Diomande tar et oppgjør med rasisme på Instagram. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Adama Diomande reagerer: – Ble kalt «N-ordet» på banen

Publisert: 19.07.18 10:07

FOTBALL 2018-07-19T08:07:03Z

Som fotballproff i USA, har livet vært en dans på roser for Adama Diomande (28). Natt til torsdag skjedde det imidlertid noe som får ham til å reagere.

– I dag ble jeg for første gang i min profesjonelle karriere kalt «N-ordet» på banen, skriver Adama Diomande på sin Instagram-konto .

Hans LAFC slo Portland Timbers 3–2 i U.S Open Cup natt til torsdag, men det var forståelig nok ikke cupavansementet som sto i fokus for den norske spissen, som har bøttet inn mål i USA.

Etter at kampen var over, la han ut et innlegg på Instagram med et helsvart bilde, hvor han skriver at han ble utsatt for rasistisk hets under kampen, og at en motspiller kom med en kommentar rettet mot hudfargen hans.

– De kommer til å beklage seg og be meg overse det, men om jeg ikke sier noe når det gjelder rasisme, vil det bare vokse.

– Uansett hvilket land du er fra, hudfarge, religion og hvilket språk du snakker, er vi alle mennesker, og vi må respektere hverandre, skriver han, og avslutter innlegget med hashtaggen #saynotoracism (Si nei til rasisme).

VG har forsøkt å komme i kontakt med den norske spissen, uten hell.

«Dio» har scoret ni mål på sine åtte kamper for Bob Bradleys LAFC, men kom seg ikke på scoringslisten natt til torsdag. Han fikk derimot et mål avvinket for offside.

David Guzman var uheldig og scoret et selvmål, som sendte Los Angeles FC i ledelsen. Deretter scoret VM-stjernene Carlos Vela (Mexico) og Marco Ureña de to neste, og da hjalp det lite at Julio Cascente og Vytas Andriuskevecius reduserte for Portland Timbers.

