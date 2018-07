Neymar med scoring og «assist» da Brasil slo Mexico

Publisert: 02.07.18 17:52 Oppdatert: 02.07.18 18:37

FOTBALL 2018-07-02T15:52:32Z

(Brasil – Mexico 2–0) Meksikanerne yppet seg, og gjorde det vanskelig for Brasil i nesten 90 minutter. Men Willians (29) herlige rykk, og Neymars (26) lange tå ordnet kvartfinaleplass for stormakten.

Kampens mest avgjørende øyeblikk kom etter at kampen hadde passert 50 minutter, og seieren ble trygget i sluttminuttene. Neymar var involvert begge ganger.

1–0-scoringen skal Willian ha mesteparten av æren for. Chelsea-spilleren hadde ballen utenfor 16-meteren, og med en stikkpasning til seg selv – og et lynkjapt rykk – var han i perfekt innleggsposisjon inne i feltet.

Pasningen inn foran mål snek seg forbi de søkende hanskene til Guillermo Ochoa, og så vidt forbi Gabriel Jesus som kastet frem foten midt foran det gapende målet. Men synkront med Brasil-spissen kastet også Neymar seg frem, og superstjernen hadde timet det perfekt.

Med høyrefoten styrte han ballen i det tomme buret. 26-åringens 57. landslagsmål, på 89 kamper, er et av de viktigste.

Nå venter vinneren av Belgia og Japan (kampstart kl. 20.00) i kvartfinalen.

VG-børsen: Brasil - Mexico BRASIL (4–2–3–1):

Alisson Becker 5

Fagner 5

Thiago Silva 6

Miranda 7

Filipe Luís 5

Paulinho 5

Casemiro 6

Willian 8 og banens beste.

Philippe Coutinho 5

Neymar 7

Gabriel Jesus 5 Sum 11 mann: 64 MEXICO (4–3–3):

Guillermo Ochoa 7

Edson Álvarez 5

Hugo Ayala 5

Carlos Salcedo 4

Jesus Gallardo 5

Hector Herrera 5

Rafael Márquez 5

Andrés Guardado 6

Carlos Vela 6

Javier Hernández 4

Hirving Lozano 6 Innbyttere: Miguel Layún 5

Jonathan dos Santos 4

Raúl Jiménez 5 Sum 11 mann : 58 Sjanser : 6–1 Kampvurdering: 4 Dommer Gianluca Rocchi (ITA) : 6. Kompromissløs og konsekvent. Gir kort til de som skal ha det, men slipper unna de vanskeligste situasjonene. Vurdert av Yngve Gjerde og Jens Friberg

Etter scoringen hadde Brasil god kontroll på kampen, og laget har en defensiv trygghet som virkelig kan komme godt med når det drar seg til mot en eventuell finale i Moskva 15. juli.

Tråkket på Neymar - slapp kort

For øvrig ble det også mer «smertesprelling» fra Neymar - noe den brasilianske stjernen har fått mye kritikk for i mesterskapet. Men denne gangen var det stygt da Mexicos Miguel Layun tråkket på leggen hans i det 71. minutt i en situasjon som skjedde utenfor banen.

Episoden endte overraskende nok ikke med kort til Layun, men BBCs VAR-ekspert Mark Clattenburg var klokkeklar på at Mexico-spilleren skulle vært utvist.

– Når du overspiller så mye som han gjør, da får du et rykte på deg. Da får du lite sympati de gangene du blir tatt og faktisk får vondt, kommenterte TV 2-ekspert Petter Myhre mens TV-bildene av en lidente Neymar rullet over skjermen.

Brasil-stjernen seg på bena igjen etter å ha fått behandling. Selv om han et par minutter så døende ut, så var det full fart i sluttminuttene. Og det resulterte til slutt i scoring nummer to.

Paulinho og Willian var nærmere 2–0 for Brasil, enn Mexico var utligning. Og i det 88. minutt ble det hele avgjort da Neymar ble spilt igjennom på venstrekanten.

Neymar prøvde å trille ballen i det lengste hjørnet, men Ochoa fikk en liten touch på ballen. Istedenfor redning, ble det bare en pasning til Roberto Firmino som ble byttet inn et minutt tidligere.

Det ble lagt til seks minutter, men Mexico hadde inne noe å komme med på tampen av en kamp som tross alt bekreftet at Brasil er en av de aller største favorittene til å ta hjem VM-gullet.

Mexico på sin side ble slått ut i første sluttspillskamp for syvende VM på rad. Før pausen var grønntrøyene fullt på høyde med Brasil, men uten at de klarte å skape større farligheter enn et par solide kontringer.

For Brasil var Neymar, Jesus og Philippe Coutinho nærmest scoring i 1. omgang.

PS! Brasil har nå møtt Mexico fem ganger i VM-sammenheng, og meksikanerne har aldri scoret. Oppgjøret i gruppespillet for fire år siden endte målløst.