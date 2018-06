PÅ VEI TIL PL: Mohamed «Moi» Elyounoussi. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kilder til VG: «Moi» mot rekordovergang

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 26.06.18 20:47 Oppdatert: 26.06.18 21:29

FOTBALL 2018-06-26T18:47:07Z

Mohamed «Moi» Elyounoussi (23) er i ferd med å bli tidenes dyreste norske fotballspiller.

– Vi er nær en ny klubb, men kan ikke kommentere mer enn det, sier spillerens agent Ferhat Cifci.

Etter det VG erfarer, har Basel akseptert et bud fra Premier League -klubben Southampton. Dette skal ligge på rundt 20 millioner euro.

Det tilsvarer rundt 190 millioner kroner. Det betyr at Elyounoussi er i ferd med å slå Tore André Flos rekord som tidenes dyreste norske fotballspiller (i nominell pris). Han ble solgt for rundt 165 millioner kroner fra Chelsea til Rangers i 2000.

VG får opplyst at Elyounoussis representanter er på vei til London for sluttforhandlinger med Southampton. Forhandlinger om spillerens personlige kontrakt samt en medisinsk sjekk gjenstår. Det er grunn til å tro at en overgang kan bli fullført mot slutten av denne uken.

Men Southampton skal ikke være den eneste klubben som har fått et bud på «Moi» akspeptert. Den tyske storklubben Wolfsburg skal også være enig med Basel etter å ha lagt inn et bud på samme størrelse som Southamptons.

Elyounoussi har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag kveld.

VG omtalte nylig at Leicester og Bayer Leverkusen hadde lagt inn bud på Mohamed Elyounoussi , men disse klubbene er – slik det ser ut for øyeblikket – ute av dansen.

Basel offentliggjorde tirsdag kveld at de har signert vingen Aldo Kalulu fra franske Lyon. Han fremstår som en sannsynlig erstatter for Elyounoussi i klubben.