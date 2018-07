Kilder til VG: Jörgen Lennartsson er ny Lillestrøm-trener

Publisert: 13.07.18 11:59 Oppdatert: 13.07.18 12:33

FOTBALL 2018-07-13T09:59:53Z

LSKs trenerjakt er over. VG får opplyst at klubben har skrevet en kontrakt på to og et halvt år med Jörgen Lennartsson (53).

Lennartsson får etter det VG kjenner til ansvaret for å berge Lillestrøm opp av nedrykksstriden etter sommerpausen. Kontrakten binder ham til klubben ut 2021.

Kanarifuglene har innkalt til pressekonferanse klokken 13, der Lennartsson vil bli presentert. Svenskens første kamp som Lillestrøm-trener blir borte mot østerrikske LASK Linz 26. juli i Europa League-kvalifiseringen.

Pressekonferansen kan du følge hos VGTV her .

Lennartsson kommer rett fra jobben som speider for Åge Hareides danske landslag, en jobb han har hatt siden januar i år og under VM.

Lillestrøm har på sin side løst en drøyt to uker lang trenerjakt, etter at Arne Erlandsen ble avskjediget 26. juni.

Stabæk-fortid

Lennartsson er et kjent fjes i norsk fotball etter hans opphold i Stabæk i 2011. Han husker nok i alle fall LSK fra sin første eliteseriekamp som Stabæk-trener i 2011: Det var tidenes serieåpning for «Fugla», som vant 7-0 i Telenor Arena.

Lennartsson forlot bærumsklubben etter bare ett år - grunnet kaoset rundt Telenor Arena og muligheten for å trene Elfsborg i Allsvenskan.

To år senere ble han avskjediget fra den allsvenske klubben.

Deretter trente han IFK Göteborg fra 2015 til han fikk sparken også der, i juli to år senere. Han skal angivelig ha vært nær en trenerjobb i israelske Maccabi Haifa, uten at det ble gjennomført, før han altså fikk en jobb i Åge Hareides støtteapparat.

Før han gikk til Stabæk, tjente Lennartsson seks år som trener for det svenske U21-landslaget.

Lillestrøm ligger over nettopp Stabæk på kvalifiseringsplass kun grunnet målforskjell. De står uten seier i Eliteserien siden 13. mai.