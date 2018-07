MÅLTØRKE: Olivier Giroud har hverken scoret eller hatt en avslutning på mål i hele VM. Her fortviler han etter en sjanse mot Belgia. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Frankrikes spiss er utskjelt og omstridt: – Et mysterium

ISTRA/MOSKVA (VG) Frankrikes spiss Olivier Giroud har ikke vært i nærheten av scoring i VM. Han utskjelt blant fansen, omstridt blant eksperter, men høyt verdsatt av treneren og lagkameratene.

– Olivier har vært her lenge, han er veldig viktig for gruppen. Han er en ledestjerne. Vi er veldig fornøyd med VM-et hans. Ja, man kan si at han ikke har scoret, men hvis du ser på kampene gjør han enormt mye for laget. Det ser man både offensivt og defensivt. Han hjelper mye. For oss er det supert, sier Blaise Matuidi til VG.

Han er, sammen med keeper og kaptein Hugo Lloris, den eneste nåværende landslagsspilleren med lengre fartstid på Frankrike enn Giroud. Den røslige Chelsea-spissen, som forlot Arsenal i januar, er faktisk toppscorer for det franske landslaget siden Didier Deschamps tok over i 2012. Med 31 mål på 80 landskamper er han den spilleren med fjerde flest mål i Frankrikes historie.

Likevel er han kanskje den minst populære spilleren på laget. Og kritikken har ikke stilnet av et VM som så langt har vært bekmørkt på et personlig plan: Giroud har fyrt av 13 skudd, men ingen av dem har vært på mål.

– Selvfølgelig for ham frustrert med ikke å score, men det viktigste er at laget vinner, og at han hjelper laget med å vinne. Det gjør han uten å score. Kritikken er ikke berettiget, han gjør en enorm jobb, sier Matuidi til VG.

– Mange som misliker Giroud

Den franske journalisten François Verdenet, som dekker landslaget for magasinet France Football, er ikke like nådig i omtalen av Giroud.

– Han er et mysterium for oss. Det er rart å ha en spiss som ikke scorer mål. Han er den store skuffelsen på dette Frankrike-laget, sier Verdenet til VG.

Før EM på hjemmebane i 2016 ble Giroud pepet på av egne fans under flere av oppkjøringskampene. Etter at Deschamps valgte å vrake Karim Benzema på grunn av en utpressings-skandale, ble Giroud på mange måter sett på som skyldig i superstjernens fravær. Men Frankrike-sjefen har beholdt tilliten til spissen selv når det har stormet som verst.

– Han ble på mange måter pekt ut som skyldig, uten å ha gjort noe som helst. Det er mange som misliker Giroud i Frankrike. Han er ikke spesielt godt likt av fansen, sier Verdenet.

– Tror du han kommer til å miste startplassen sin på landslaget etter VM?

– Ja, han er i stor fare. Jeg tror nok Deschamps har planer om å satse på Kylian Mbappé som sin nye spydspiss på sikt.

Kopierer 1998-spiss

Men en spiss som ikke scorer trenger ikke være noe problem, noe Giroud selv har passet på å minne om midt i måltørken.

– Det er klart jeg gjerne vil score. Men i 1998-VM scoret ikke Stéphane Guivarc’h et eneste mål, og vi vant mesterskapet. Så hvis vi vinner VM uten at jeg scorer, så bryr jeg meg jo ikke om det. Da er jeg verdensmester og det vil være min største stolthet, sier Giroud.

Guivarc’h ble en kultfigur i VM-historien gjennom sin målvegring da Frankrike vant på hjemmebane for 20 år siden. Mest minnerikt er situasjonen hvor han vakkert blir spilt igjennom av Zinédine Zidane i finalen mot Brasil, men misbruker en kjempesjanse på smått pinlig vis. Det var ikke helt ulikt da Mbappé tryllet ballen til Giroud under semifinalen, og spissen sløste bort muligheten.

– Giroud er en gutt som jobber knallhardt. Ærlig talt, hva kan man kritisere ham for? Han er veldig nyttig for laget, sier Guivarc’h i et intervju med L’Équipe.

Søndag kveld har Giroud muligheten til å sikre en annen skjebne enn sin forgjenger ved å bli finalehelten mot Kroatia.