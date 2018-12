TILBAKE: Her takkes Ole Gunnar Solskjær av som Manchester United-spiller av Carlos Tévez (t.v.), Nani og de andre United-spillerne. Snart er han tilbake på Drømmenes Teater. Foto: Matthew Peters / Manchester United

TV 2 viser ikke Solskjærs hjemmedebut som United-manager

FOTBALL 2018-12-19T13:29:22Z

Norske Manchester United-fans får ikke se Ole Gunnar Solskjær (45) entre Old Trafford til sin hjemmedebut som manager 2. juledag på TV.

TV 2 holder seg til sin opprinnelige sendeplan, og viser i stedet Liverpool – Newcastle 2. juledag. Det betyr at oppgjøret mellom Manchester United og Huddersfield på Old Trafford «Boxing Day» ikke vil bli vist.

Det skrev først sportsredaktør i TV 2 Vegard Jansen Hagen på Twitter, før han igjen bekrefter og forklarer hvorfor overfor VG.

– Vurderingen om å ikke vise Solskjærs hjemmedebut ble tatt lenge før Solskjær-ryktene i det hele tatt oppsto. Det var også kommunisert ut til kunder og supportere lenge før, og når det valget er tatt må man også stå for det, sier Jansen Hagen til VG.

I stedet for å være hovedkampen vil altså høydepunktene fra Solskjærs første hjemmekamp vises fortløpende på programmet «Målshow» på TV 2 Sport Premium 2.

Solskjærs aller første kamp, lørdag borte mot sin gamle arbeidsgiver Cardiff, vises imidlertid på TV 2 Sport Premium, med kampstart klokken 18.30, når Solskjærs drøm blir til virkelighet:

Enormt engasjement

Jansen Hagen sier til VG at TV 2 kunne endret på oppsettet dersom de ønsket, og understreker at det er mange gode argumenter for å gjøre det.

– Det vil uansett oppfylle utsagnet «damned if you do, damned if you don’t». Jeg tror vi har mange som er fornøyde med valget vårt, og så er det mange som vil være kritiske til at vi ikke gjør et unntak i oppsettet vårt.

Debatten raser på Twitter som følge av det uendrede sendeskjemaet. Flere mener det er en riktig avgjørelse og et fornuftig valg, mens andre mener det er en skam og truer med å si opp TV 2-sumo abonnementet sitt.

At dette temaet engasjerer, har Jansen Hagen full forståelse for, noe som også kommer frem fra VGs intervju med Sky Sportsjournalist Ben Ransom:

– Det må vi bare ta med oss videre. Det er en enorm interesse for dette. Men selv med Liverpool-Newcastle på Premium 1, to tilskuersterke lag, har vi et knallsterkt tilbud med den kampen som hovedkamp og fortløpende oppdateringer fra Solskjærs hjemmedebut på Målshow.

– Jeg har jobbet med engelsk fotball og Premier League i noen år nå. Reaksjoner må man forvente, fastslår TV 2s sportsredaktør.

Jansen Hagen sier at man skjærer litt tenner av å ikke vise Solskjærs hjemmedebut, men kommer med en lovnad til United-fansen som ønsker å se «The Babyfaced Assasin» i aksjon på Old Trafford:

– Vi er overlykkelige over at han er i Premier League, og er usigelig lettet over at han kommer allerede nå slik at vi får vise debuten hans (mot Cardiff på lørdag). Og vi er også i en situasjon hvor vi kan vise de fleste United-kamper.