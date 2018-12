HVOR ER TROFEENE? José Mourinho har mer respekt for Liverpools europacupvinnende lag enn dagens troféløse utgave. Foto: OLI SCARFF / AFP

Mourinho snakker ned Liverpool før hatkampen: - Har ikke vunnet noen ting

FOTBALL 2018-12-16T03:15:37Z

José Mourinho kom med et velplassert spark i siden til Jürgen Klopps troféløse Liverpool-lag. Den tyske manageren sier selv at det ikke har vært spesielt hyggelig å møte Manchester United de siste sesongene.

Publisert: 16.12.18 04:15

– Jeg spilte mot det Liverpool-laget som var regjerende Champions League-mester, men jeg vet ikke om de var bedre enn dagens lag eller ikke. Det jeg vet er at det ene laget var europeisk mester og at dette laget ikke har vunnet noen ting, sier portugiseren i et intervju med Sky Sports .

Klokken 17 søndag ettermiddag gjester de røde djevlene Anfield, i det som er en av engelsk fotballs mest tradisjonsrike oppgjør. Og et oppgjør Mourinho har hatt grei kontroll på som Manchester United -sjef, med én seier og tre uavgjorte i de fire ligakampene mot dagens motstander.

– Jeg elsker å dra til Anfield, og jeg har enorm respekt for den varme støtten fansen gir til sitt lag, og jeg liker følelsen av de store kampene. Det er disse kampene jeg foretrekker, sier Mourinho.

Liverpool-manager Jürgen Klopp, som har ledet laget til tre tapte finaler siden han tok over jobben i 2015, innrømmer at det ikke har vært spesielt hyggelig å spille mot Manchester United de siste sesongene.

– Det var ikke en glede for oss å spille mot dem, med den kvaliteten de har på den ene siden, og det at vi måtte forsøke å finne en vei gjennom på den andre siden, sa Klopp på pressekonferansen før kamp.

Hjemmelaget på Anfield er nødt til å vinne for å ta tilbake tabelltoppen fra Manchester City, som lørdag slo Everton 3–1 på hjemmebane. Dermed må de bryte en lengre dårlig trend på hjemmebane mot Manchester United - de siste to tilsvarende kampene har endt 0–0, og de to før det igjen endte begge med United-seier.

VGs tips: Liverpool-seier

Vi tror de bryter trenden. Liverpool slo Napoli 1-0 i en krevende kamp tirsdag og sikret avansement i Champions League, men det kostet: Matip (f) og Gomez (f) pådro seg begge langvarige skader, i tillegg til at Alexander-Arnold (f) mister helgens kamp.

Det er likevel vanskelig å se for seg noe annet enn Liverpool-seier over erkerivalen her: Klopps menn er i suveren form, med fem strake seirer i ligaen, 28 seriekamper på rad uten hjemmetap, bare seks baklengsmål så langt i sesongen ...

United fikk hvilt flere spillere i tapet mot Valencia onsdag, men mangler fortsatt Lindelöf (f), Rojo (f) og Sánchez (a) i tillegg til en lang rekke usikre spillere. Med bare én seier på de fem siste seriekampene er de ikke i nærheten av Liverpools form.

Vi spiller hjemmeseier til 1,55 i odds .

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.