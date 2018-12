TILBAKE PÅ OLD TRAFFORD: Ole Gunnar Solskjær, her i United-tøy fra tiden som reservelagstrener, leder lørdag Manchester United for første gang – borte mot gamleklubben Cardiff. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Solskjær i sitt første intervju som United-sjef: – Det føles som å komme hjem

FOTBALL 2018-12-20T18:32:19Z

Gjennom hele intervjuet med Manchester Uniteds offisielle TV-kanal, smilte Ole Gunnar Solskjær (45) fra øre til øre. Nå vil han bringe tilbake det Manchester United-laget han ble kjent med fra 1996 til 2007.

Publisert: 20.12.18 19:32 Oppdatert: 20.12.18 20:13

– Det er fantastisk. Det føles som å komme hjem igjen. Det har vært noen hektiske dager, men det er fint å se alle sammen igjen, sier Solskjær til MUTV.

– Dette er fortsatt hjemme, legger han til.

Manchester United-legenden er tilbake på Old Trafford som midlertidig manager ut sesongen. José Mourinho fikk sparken etter 1–3-tapet for erkerival Liverpool, og Solskjær har nå resten av 2018/19-sesongen på å få Manchester United tilbake til toppen av engelsk fotball.

– Det første jeg følte da jeg kom hit (i 1996) var at dette var en familieklubb. Alle sto så nærme hverandre. Det er familie, det er historie, tradisjon og å gi ungdommen sjansen. Og å vinne. Det er den største klubben i verden, den beste klubben i verden, med de beste supporterne og de beste spillerne.

– Jeg lover å gi alt for at vi skal oppleve suksess. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at spillerne koser seg med fotball igjen, sier Solskjær, som gjennom hele det 28 minutter lange intervjuet, hadde et stort smil om munnen.

Solskjær tar over et United-lag som er på 6. plass i Premier League. Lørdag leder Solskjær klubben for første gang – mot sin gamle arbeidsgiver Cardiff City.

45-åringen gleder seg til å komme i gang.

– Det er seks måneder, og jeg skal nyte reisen. Det handler om å se spillerne, de ansatte og å være meg selv. Klubben holder på med prosessen å finne den nye manageren, så i mellomtiden skal jeg bare være meg selv med resten av teamet. Vi skal få spillerne til å nyte å spille fotball igjen, og jeg ser frem til å se supporterne, sier han om å være klubbens manager ut sesongen, sier Solskjær, som har fått en hilsen fra Norges statsminister:

– Min jobb å få resultater

Han kommer inn på et tidspunkt hvor det hektiske juleprogrammet er i ferd med å starte. Det betyr mange kamper på kort tid. United har allerede slitt med skadeproblemer denne sesongen, men Solskjær ser lyst på de kommende ukene.

– Du får se spillerne i en presset situasjon (på grunn av juleprogrammet). Det er en fantastisk tropp, og med antallet kamper som kommer vil alle få sjansen.

Samtidig er han klar på at han er her for å gjøre en så god jobb som mulig.

– Vi er i en resultatorientert bransje, og det er min jobb å få resultater, understreker han.

– Jeg har selvfølgelig fulgt med på Premier League og jeg har litt oversikt, men det handler ikke om motstanderne. Det handler om oss. Det handler om Manchester United og hva vi kan gjøre.

– Vi må bli vant til å vinne igjen. Vi må bli vant til å kjempe om trofeer igjen. Det som har skjedd har skjedd.. Nå starter alle spillerne med blanke ark.

Hyller «The boss»

Han ser spesielt frem til sin første hjemmekamp på Old Trafford, på fotball-helligdagen Boxing Day (2. juledag) - en kamp som etter litt frem og tilbake, vises på TV 2 . Journalisten som intervjuer Solskjær poengterer at han er elsket på Old Trafford.

– Hvor lenge er jeg det? spør han humoristisk, før han blir hakket mer seriøs.

– Jeg er stolt, og det blir et stolt øyeblikk, men det handler ikke om meg. Det handler om klubbens stolthet. Men selvfølgelig, å sitte i sjefsstolen der blir spesielt.

– Jeg føler meg mer erfaren i bransjen, men det handler om hvordan man behandler mennesker, sier han, og trekker frem sin gamle sjef Sir Alex Ferguson, som han omtaler som «The boss».

– Det handler om å lede mennesker, spillere, ansatte og få det beste ut av alle. Og jeg hadde den beste læreren. «The boss» vil alltid være den beste. Det meste av det jeg gjør kommer fra hva jeg lærte fra ham.

– Han har vært den med mest innflytelse på meg.

Espen Bugge Pettersen og Daniel Berg Hestad er blant dem som har trukket frem Solskjærs menneskelige egenskaper som hans største styrke . Nå er han opptatt av å bli bedre kjent med de spillerne i United-troppen.

– Jeg har snakket med de fleste i dag. Jeg har ikke hatt tid til å bli bedre kjent med alle. Jeg har hatt en del å gjøre! Men det virker som en fin gruppe med profesjonelle fotballspillere.