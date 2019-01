NY KLUBB? 2018/19-sesongen har vært tung for Mesut Özil. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Profilene som kan skifte klubb i januar

FOTBALL 2019-01-01T06:42:09Z

Overgangsvinduet er offisielt åpent, og dermed kan kjøpefesten nok en gang begynne. Flere profilerte spillere kan skifte beite i januar.

Publisert: 01.01.19 07:42

Det er ikke bare-bare å hente spillere i januar. Noen kan ikke benyttes i enkelte turneringer, klubber er mindre villige til å selge midt i sesongen og nysigneringer kan trenge tid på å slå seg til ro i en ny klubb.

Likevel, dette januar-vinduet har mange store, profilerte spillere som alle kan være aktuelle for et miljøskifte. Det er naturligvis mange spillere som kunne vært inkludert på denne listen, men her er uansett en oversikt over noen av spillerne som fort kan ende opp i ny drakt når måneden er omme.

Adrien Rabiot – PSG

Det virker nesten som et tidsspørsmål før Rabiot forlater den franske serielederen. Etter at han ikke ville forlenge kontrakten med PSG, har han blitt fryst ut, og med seks måneder igjen av kontrakten, kan han nå begynne å snakke med andre klubber.

Men om han vil vente på en gratisovergang til sommeren gjenstår å se. Kanskje forlater han den franske hovedstaden allerede i januar? Hvis ikke venter fort seks nye måneder på sidelinjen. Barcelona skal være et av lagene som ønsker franskmannen.

Mesut Özil – Arsenal

Den tyske playmakeren har stått over en tredjedel av Arsenals kamper så langt denne sesongen. Flere medier hevder at forholdet mellom Özil og Unai Emery har kjølnet, og det er dermed ikke usannsynlig at VM-vinneren fra 2014 forlater London-laget.

Hvem som eventuelt kommer til å hente Özil, er imidlertid langt fra sikkert.

Denis Suárez – Barcelona

Barcelona-spilleren har havnet langt bak i Barcelonas midtbanekø, og har sett seg lei av mangelen på tillit og spilletid. Chelsea har vært nevnt som en mulig destinasjon, og det samme har Arsenal blitt.

Han er fortsatt bare 24 år, og etter bare to La Liga-kamper denne sesongen, kan det bli aktuelt for Suarez å flytte på seg.

Malcom – Barcelona

En annen Barca-spiller som er bak i køen er brasilianske Malcom. Han kom til klubben på noe kontroversielt vis i sommer, og har ikke fått mange sjanser til å vise seg frem siden.

Brassen, som var brennhet i Bordeaux, har et Copa America-mesterskap i 2019 å tenke på, men trenger regelmessig spilletid dersom han skal blande seg inn i Tites planer. En låneovergang kunne derfor kanskje vært gunstig for Malcom.

Alberto Moreno – Liverpool

Andy Robertson har virkelig festet grep om venstreback-posisjonen i Liverpool, og det er ikke veldig sannsynlig at Alberto Moreno tar den tilbake med det første.

Forholdet til Jürgen Klopp er nok ikke på topp det heller, etter at Moreno gikk til pressen og uttalte at han følte seg dårlig behandlet av den tyske manageren.

Alexander Sørloth – Crystal Palace

Den norske spissen har tidligere uttalt at han ikke vil finne seg i å være en benkesliter, og nå som Roy Hodgson planlegger å hente en ny spiss til Crystal Palace, kan tiden være inne for at Alexander Sørloth flytter på seg.

Det har blitt lite spilletid for 23-åringen, og etter det VG kjenner til er Sørloth på vei til belgiske Gent, hvor landslagskollega Sigurd Rosted spiller.

VGs tips: Arsenal slår tilbake

Arsenal tar imot Fulham til deres første kamp i 2019, og håper å slå raskt tilbake etter ydmykelsen mot Liverpool (1-5). Gjestene Fulham kommer rett fra en 1-0-seier mot Huddersfield. Den ble sikret på dramatisk vis – på overtid – noe som kan ha gitt etterlengtet selvtillit for Claudio Raniers menn.

Arsenal har sett noe porøse ut bakover, og har faktisk bare vunnet én av sine siste fem kamper. Fulham har nå fått en liten oppsving, og kommer til dette oppgjøret med tre kamper uten tap.

Det er nok likevel ikke mange som har troen på at Fulham slår Arsenal, og det har egentlig ikke vi heller. Vi tror Arsenal slår tilbake mot Fulham som er nummer 19 på tabellen. Oddsen på 1.30 er noe lunken , og derfor kan kanskje et målscorerspill på Pierre-Emerick Aubameyang 1.60 være hakket mer interessant.

Spillestopp er klokken 15.55, og kampen vises på TV 2 Sport Premium.

