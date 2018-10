DYR DUO: Joshua King og Mohamed Elyounoussi, her på landslagstrening på Ullevaal Stadion denne uken, verdsettes skyhøyt av fotballforskere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hevder King og «Moi» er verdt en halv milliard: – Helt realistisk

FOTBALL 2018-10-12T14:03:00Z

STORO (VG) Fotballforskere verdsetter den norske Premier League-duoen Joshua King (26) og Mohamed «Moi» Elyounoussi (24) til over en halv milliard kroner.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Øyvind Herrebrøden

Publisert: 12.10.18 16:03 Oppdatert: 12.10.18 16:54

Det anerkjente sveitsiske statistikk- og analysebyrået CIES Football Observatory , som samarbeider med både FIFA og UEFA, har utviklet et verktøy for å vurdere markedsverdien til fotballspillere med en samfunnsøkonomisk og vitenskapelig tilnærming.

Byrået, som tilbyr en oversikt over samtlige spillere i Europas fem største ligaer, er ikke snaue med verdsettingen av de norske landslagsprofilene King og Elyounoussi. Bournemouth-spissen skal være verdt 30,1 millioner euro (285 millioner kroner), mens Southampton-vingen er verdsatt til 24,3 millioner euro (230 millioner kroner).

Landslagets antatte markedsverdi Summene er hentet fra den tyske nettsiden Transfermarkt og statistikk- og analysebyrået CIES Football Observatory. Tallene i kursiv er fra CIES (kun spillere i topp fem-ligaer). VG understreker at dette ikke er en fasit: Mohamed Elyounoussi 146,1 millioner kroner – 230,64 millioner kroner Sander Berge 116 mill Joshua King 97,43 mill – 285,69 mill Alexander Sørloth 68,2 mill – 112 mill Jonas Svensson 53,6 mill Fredrik Midtsjø 48,7 mill Stefan Johansen 43,8 mill – 43,66 mill Håvard Nordtveit 39 mill – 37,02 mill Omar Elabdellaoui 39 mill Markus Henriksen 39 mill Bjørn Maars Johnsen 34,1 mill Ole Selnæs 29,2 mill – 83,53 mill Ørjan Nyland 29,2 mill Iver Fossum 24,4 mill – 45,56 mill Rune Jarstein 24,4 mill – 26,58 mill Martin Linnes 17,1 mill Haitam Aleesami 16,6 mill Sigurd Rosted 14,6 mill Tore Reginiussen 10,7 mill Tarik Elyounoussi 9,7 mill Mats Møller Dæhli 8,8 mill Vegard Forren 7,8 mill Even Hovland 4,9 mill Eirik Holmen Johansen 2 mill OM KILDENE: Transfermarkts viktigste kriterier for å vurdere markedsverdien på fotballspillere er: Prestasjoner, forventet overgangssum, interesse og medieinteresse rundt spilleren og talentstatus. Transfermarkt bruker dataanalytikere, fotballeksperter, supportere og moderatorer i sine vurderinger. CIES Football Observatory bruker mer vitenskapelig tilnærming og inkluderer sannsynlige kjøpende klubber i sin vurdering av verdien. Spillere som Elyonoussi og King vil være mest aktuelle for kjøpesterke klubber i Premier League, og det påvirker verdsettelsen hos CIES.

Totalt er duoen, ifølge CIES, verdt 515 millioner kroner – over en halv milliard.

– Det er helt realistisk. Det er ikke noe å si på det. Pengegaloppen har gått helt løpsk, og når du sammenligner med kvalitetsmessig lignende spillere som har blitt solgt mellom Premier League-klubber, så er det ikke perverst i det hele tatt. Jeg tror det er veldig riktig, men vi får sjokk her hjemme fordi det er to gutter som spiller på det norske landslaget, sier talentspeider Stig Torbjørnsen til VG.

Her kan du se hvordan King reagert på VGs «klovneforside»:

Solbakken: King verdt halvparten i Tyskland

VG har sett nærmere på den antatte markedsverdien til det norske herrelandslaget. Hele oversikten – som er basert på tall fra det tyske nettstedet Transfermarkt samt CIES for spillerne som spiller i topp fem-ligaer – kan du se i faktaboksen.

– Det er ingen nøyaktige svar på dette. Noen ganger står man og klør seg i hodet av hvilken sum en spiller blir solgt for, poengterer Torbjørnsen.

– Dette har litt med alder å gjøre. En bra alder er iallfall at man kan selges spilleren én gang til. Er du for eksempel 24 år, kan du selges én gang til, er du 22 er det enda bedre, og er du 20, er det perfekt, sier Ståle Solbakken – som selv har ansvar for kjøp og salg gjennom managerrollen i FC København.

Norges nye treningsdresser engasjerer:

Etter å ha blitt forelagt Transfermarkt og CIES’ prisvurdering av Joshua King , tror Solbakken at den norske landslagsspissen er verdt rundt 200 millioner kroner i England. Det vil si i en tenkt overgang mellom to klubber fra pengestinne Premier League.

– Scorer han 15 mål i Premier League denne sesongen og blir kjøpt av en annen engelsk klubb, tror jeg fort noen kan kjøpe for rundt 20 millioner pund. Men til Tyskland ville han nok vært nærmere halvparten, sier den tidligere Köln-treneren.

«Moi» ble i sommer solgt fra Basel til Southampton for over 170 millioner kroner – og sikret seg en spinnvill lønn . Ifølge Transfermarkt er han nå verdt litt mindre (146 mill.), mens CIES mener han er verdt betydelig mer (230 mill.).

– Den høyeste prisen er ganske reell. Han er nok verdt enda litt mer enn overgangssummen etter å ha signert den avtalen, for markedsverdien øker bare man blir en del av Premier League. Den ligaen lever sitt eget liv. Men han må nok vise litt mer før verdien virkelig skyter i været, sier Torbjørnsen.

Antatt verdi på lagene i Nations League Her er snitt-verdien til Nations League nivå C-lagenes startoppstillinger i forrige kamp, ifølge Transfermarkt: SERBIA: 13,99 millioner kroner HELLAS: 6,69 mill. NORGE: 5,07 mill. MONTENEGRO: 4,89 mill. ALBANIA: 4,46 mill. SKOTTLAND: 4,29 mill. SLOVENIA: 2,52 mill. ROMANIA: 2,16 mill. UNGARN: 2,02 mill. ISRAEL: 1,73 mill. FINLAND: 1,62 mill. BULGARIA: 892.000 KYPROS: 835.000 ESTLAND: 589.000 LITAUEN: 470.000

– Hvis PSG er interessert, går prisen i været

Talentspeideren peker på Crystal Palace-spiss Alexander Sørloths januarovergang som eksempel på hvordan Premier League kan føre til enorme omveltninger i markedsverdien.

– Hvis noen engelske klubber skal kjøpe norsk spiller, så er verdien helt sinnssvak. Hvis Sørloth hadde gått til Rapid Wien i januar, så hadde han kostet 25 millioner. Men fordi det var Crystal Palace, så kostet han 100 millioner mer. Det skjedde kort tid etter at han hadde floppet i Nederland og Groningen, og etter kun en halv sesong i Midtjylland med 16 scoringer. Sånn fungerer markedet når noen fra «den gale øyen» vil eller må ha en spiller, sier Torbjørnsen.

Eurosport-ekspert hardt ut mot landslagsspiller:

Stortalentet Sander Berge (20) er også blant landslagets mest verdifulle spillere. Transfermarkt verdsetter ham til 116 millioner kroner, men VG er kjent med at klubber har lagt nærmere 140 millioner kroner på bordet i forsøk på å signere midtbanespilleren fra Genk.

Spilleren har fått stor internasjonal medieoppmerksomhet det siste drøye året, med spekulasjoner om at storklubber i Premier League, La Liga og senest overgangsrekordholder PSG skal være interessert.

– Gjør det noe med prisen på eksempelvis Sander Berge at PSG sies å være interessert – også hvis det ender med at PSG ikke byr på spilleren?

– Det kan nok noen ganger hende. Men hvis PSG er interessert, går prisen i været. Det er akkurat som at når Rosenborg kjøper i Norge, blir prisen dyrere, akkurat som i Danmark med FCK. Det handler mest om at to-tre klubber er interessert, da kan prisen gå opp, sier Ståle Solbakken.