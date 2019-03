SYKLER I SPANIA: Martin Ødegaard ankommer landslagets første trening i spanske Oliva. Her sammen med Bjørn Maars Johnsen (t.h.). Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Martin Ødegaard skjermes fra spanske medier

OLIVA (VG) Norges Fotballforbund har avslått et tosifret antall intervjuforespørsler om Martin Ødegaard (20) fra spanske medier.

Ødegaard og resten av det norske fotballandslaget gjennomfører sin første trening i spanske Oliva mandag ettermiddag, i forkant av lørdagens EM-kvalifiseringskamp mot Spania på Mestalla i Valencia.

Den norske 20-åringen er, i kraft av at han er under kontrakt med storklubben Real Madrid, et svært ettertraktet intervjuobjekt blant spanske og andre internasjonale medier.

Landslagets pressesjef Svein Graff opplyser til VG at 10–12 spanske medier, inkludert storavisen Marca og flere TV-kanaler, har kommet med forespørsler om større intervjuer med Ødegaard i forkant av lørdagens kamp.

Det samme har beIN Sport MENA (Midtøsten), Univision Deportes (USA), Esporte Interativo (Brasil) og M6 (Frankrike).

Ødegaard har vist storform for nederlandske Vitesse denne sesongen:

– Skal lite til for at noe blir tatt ut av sammenheng

NFF har valgt å skjerme Ødegaard fra den store pågangen fra internasjonale medier og takker kun ja til et kort intervju med den spanske rettighetshaveren TVE.

– Vi åpner ikke opp for lange intervjuer med diverse spanske og andre utenlandske medier, sier Graff til VG og forklarer:

– Noen av de spanske mediene opererer på litt andre måter enn norske medier. Det at han er tilknyttet Real Madrid, gjør at det skal lite til for at noe blir tatt ut av sammenheng og skaper overskrifter som ikke er formålstjenlig hverken før ham eller landslaget. Selv om Martin takler mediene kjempebra, har vi ikke alltid kontroll på hva som kommer ut.

Snakket med Lagerbäck

Ødegaard vil kun være tilgjengelig på pressetreffene som er forbeholdt norske medier, tirsdag og torsdag denne uken.

– Det er stor interesse, og det er i utgangspunktet hyggelig det, men det er vår jobb å sortere det. Selv om han er i en bra sportslig utvikling, så blir han ikke en bedre fotballspiller på lørdag av å høre hvor god han er av disse mediene, eller snakke om klubbspekulasjoner og ting han egentlig ikke kan svare på nå. Hvor han spiller neste sesong og hva han vil, er ikke nødvendigvis riktig fokus nå, sier Graff.

Pressesjefen tok en prat med landslagssjef Lars Lagerbäck om den store pågangen rundt Ødegaard før samlingen i Spania.

– Han var enig i min vurdering om at vi sier nei til de andre henvendelsene utenom rettighetshaveren, sier Graff.