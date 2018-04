UHELLET UTE: Sesongen er etter alt å dømme over for Martin Ødegaard. Her er han avbildet under en treningsøkt med det norske landslaget før oppgjøret mot Australia. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Heerenveen bekrefter beinbrudd på Ødegaard

Publisert: 03.04.18 19:09 Oppdatert: 03.04.18 19:37

Undersøkelser på sykehuset bekrefter det Heerenveen fryktet: Martin Ødegaard (19) har brukket foten.

Det bekrefter klubben i en pressemelding tirsdag.

Den norske unggutten forlot banen med skade i søndagens kamp mot Heracles , og tirsdag ble det, etter undersøkelser på sykehus, klart at han har pådratt seg et metatarsbrudd, et brudd i mellomfotsbenet.

Mellomfotsbeinene, metatarsene, er beinene som går fra fotroten og frem til det innerste leddet til tærne. Det er blant de vanligste bruddtypene som forekommer.

Ingen returdato satt

Tidligere tirsdag hevdet en nederlandsk journalist overfor VG at sesongen er over for 19-åringen , og det skal man ikke se bort ifra etter at man har fått svar på undersøkelsene.

Ødegaards lagkamerat, Arber Zeneli, skal tidligere ha brukt over to måneder på å bli frisk etter en lignende skade. I pressemeldingen skriver Heerenveen imidlertid ingenting om hvor lenge nordmannen er ute med skaden.

TV-bildene fra kampen mot Heracles – en kamp Heerenveen vant 2–1 – viste at Ødegaard ble tråkket på i en duell etter drøye 60 minutters spill.

Etter å ha mottatt behandling på sidelinjen, gjorde han et forsøk på å fortsette, men måtte til slutt gi seg, og haltet av banen. På benken mottok han videre behandling, mens Viasats kommentator, Paul Thomas Clay, understreket at «dette ikke ser bra ut.»

Klubben fra skøytebyen har igjen fem kamper av sesongen i Æresdivisjonen, men de må de etter alt å dømme gjennomføre uten Ødegaard. Heerenveen ligger i skrivende stund på 8. plass i den nederlandske toppdivisjonen.

Han går dermed (sannsynligvis) glipp av kampene mot sine landsmenn Bjørn Maars Johnsen, Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø. Heerenveen skal møte ADO Den Haag 17. april, før de sesongavslutter mot Feyenoord 6. mai.

Det kan se ut som også landslagssjef Lars Lagerbäck må se til andre spillere når han skal ta ut den neste landslagstroppen. Norge skal møte Island og Panama i starten av juni.