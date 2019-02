ROER: Bibiana Steinhaus snakker med Augsburgs Kevin Danso og Bayern Münchens James Rodriguez i kampen sist fredag. Foto: ANDREAS GEBERT / X06742

Aviser: TV-kanal nektet å vise fotballkamp - fordi dommeren var kvinne

Den iranske tv-kanalen IRIB skulle vise bundesligaoppgjøret mellom Bayern München og Augsburg. Men da det viste seg at dommeren var en kvinne, avlyste tv-kanalen på kort varsel sin sending.

Publisert: 18.02.19 07:01







En rekke tyske aviser, blant dem Bild og Süddeutsche Zeitung, omtaler denne saken fra helgens bundesligarunde.

Der var det kvinnelig hoveddommer i Bibiana Steinhaus (39), som høsten 2017 ble den første kvinne til å dømme en kamp i herrenes øverste liga.

les også Har Hangeland rett? Ble Solskjær lurt mot PSG?

Süddeutsche Zeitung viser til at flere iranske aviser har skrevet om denne saken, og at den kvinnelige dommeren altså var grunnen til at kampen ikke ble sendt på den statlige tv-kanalen. Noe som selvfølgelig var lite populært blant de mange som ønsket å se matchen.

– På grunn av de strenge islamske forskriftene viser iransk fjernsyn ingen bilder av kvinner kledd på en liberal måte, for eksempel i kortbukser. I filmer blir slike scener sensurert. Men siden Steinhaus hadde vært konstant i bildet, ville en slik sensur ikke ha vært, og overføringen ble derfor kansellert, skriver Süddeutsche Zeitung.

Det har ikke kommet noen kommentar fra den iranske tv-kanalen.

les også Verdens 50 største fotballtalenter - slik har det gått med dem

Steinhaus, som har blitt en kjent og populær kvinne i Tyskland, har selv ikke uttalt seg om saken.

– Bundesliga er en av verdens mest respekterte ligaer, så å ha en kvinnelig dommer, er et stort skritt for alle kvinnelige dommere, har hun sagt i et intervju med Deutsche Welle.

– For å få folks respekt, må du behandle folk som du selv blir behandlet. Du trenger ikke skrike for å gjøre jobben. Kommunikasjon er nøkkelen, het det fra Steinhaus i intervjuet.