Pogba herjet da Manchester United sendte Chelsea ut av FA-cupen

LONDON/OSLO (VG) (Chelsea – Manchester United 0–2) Først assisterte han Ander Herrera vakkert til 1–0. Deretter stanget han selv inn 2–0. Paul Pogba (25) var igjen den store forskjellen for Ole Gunnar Solskjær.

Solskjærs mannskap slo umiddelbart tilbake etter 0–2-tapet mot PSG i Champions League i midtuken. Og drømmen om et trofé i sin første sesong som Manchester United-trener lever fortsatt i beste velgående.

For nå venter kvartfinalen i FA-cupen, godt hjulpet av superstjernen Pogba.

Franskmannen har virkelig fått fart på antall målpoeng etter at Solskjær tok over som midlertidig trener. Han vært involvert i 15 mål på 12 kamper for United under nordmannen (ni mål og seks målgivende).

Det er ifølge Opta seks flere enn han leverte på 20 kamper under forrige United-trener José Mourinho.

Etter 31 minutter mottok han ballen på venstrekanten, dro tre-fire overstegsfinter mot Chelseas Antonio Rüdiger, før han slo ballen millimeterpresist helt over mot bakerste stolpe. Der hadde Herrera løpt inn bak Chelsea-back Marcos Alonso og stanget bortelaget i ledelsen fra kloss hold.

Minuttet før pause var også Pogba i høyeste grad involvert da United økte ytterligere. Først vant han ballen på midten og spilte frem Marcus Rashford på kanten. I mellomtiden hadde han lagt på sprang inn i boksen, og stanget innlegget fra Rashford i mål til 2–0.

Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga fikk en hånd på ballen, men klarte ikke stoppe avslutningen.

1–0: Ander Herrera stanger inn kampens første mål mot Chelsea. David Luiz og målvakt Kepa Arrizabalaga blir stående og se på. Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

– Skal du vinne på dette nivået, så må keeper ta den, konkluderte Viasat-ekspert Morten Langli.

I starten av andre omgang kunne derimot Solskjær fått hodebry. Nemanja Matic var altfor sen med en takling mot N'Golo Kante, men slapp unna sitt andre gule kort av dommer Kevin Friend.

Manchester United mot Chelsea i FA-cupen: 1907/08: Manchester United-Chelsea 1–0 1949/50: Chelsea-Manchester United 2–0 1962/63: Manchester United-Chelsea 2–1 1978/79: Manchester United-Chelsea 3–0 1987/88: Manchester United-Chelsea 2–0 1993/94: Manchester United-Chelsea 4–0 (finale, Wembley) 1995/96: Manchester United-Chelsea 2–1 (semifinale, Villa Park) 1997/98: Chelsea-Manchester United 3–5 1998/99: Manchester United-Chelsea 0–0 1998/99: Chelsea-Manchester United 0–2 (omkamp) 2006/07: Chelsea-Manchester United 1–0 (finale, Wembley) 2012/13: Manchester United-Chelsea 2–2 2012/13: Chelsea-Manchester United 1–0 (omkamp) 2016/17: Chelsea-Manchester United 1–0 2017/18: Chelsea-Manchester United 1–0 (finale, Wembley) 2018/19: Chelsea-Manchester United 0–2 Totalt: Manchester United ni seirer, Chelsea fem seirer, to uavgjorte. Vis mer vg-expand-down

Dommer Friend havnet også i fokus etter 65 minutter. Rüdiger mente han ble holdt i feltet av United-stopper Chris Smalling på et innlegg, men videodommerne i boksen valgte å la spillet gå videre uten å anmode Friend til å se på reprisen. Det mente tidligere fotballtrener og Viasats kommentator Lars Tjernås var feil.

– Det er ingen tvil om at det er straffe, sa kommentatoren.

Chelsea klarte aldri helt å mønstre en sluttspurt i andre omgang. Eden Hazards skudd over mål etter 64 minutter var det nærmeste blåtrøyene kom scoring. Dermed er de regjerende mesterne ute av FA-cupen.

Ifølge Opta er dette 11 gang Manchester United slår ut de regjerende mesterne i turneringen, flere enn noe annet lag i historien.

