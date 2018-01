KLAR KABRAN: Kevin Kabran (til venstre) sammen med sportslig leder i Start, Tor Kristian Karlsen, på Sør Arena mandag. Foto: IK START

Start henter spiss for 3,5 millioner

Publisert: 15.01.18 16:50

Nyopprykkede Start fortsetter å forsterke seg før comebacket i Eliteserien.

Den 24 år gamle svenske spissen Kevin Kabran er klar for gultrøyene på Sørlandet.

Svenske Expressen har skrevet i flere uker om at Östersund - som har overrasket stort i Europa League denne sesongen - har ønsket seg Kabran.

Start betaler ifølge Fædrelandsvennen 3,5 millioner kroner for den ettertraktede angriperen, som kommer fra Superettan-vinnerne forrige sesong, Brommarpojkarna.

– Klubben har vist stor interesse for å få meg hit. Jeg har fått et bra inntrykk av klubben og deres ambisjoner. De vil bli en toppklubb i Norge, og jeg vil være med på den reisen, sier Kabran.

24-åringen leverte elleve scoringer og fem målgivende i løpet av fjorårsesongen.

Sportslig leder i Start, Tor Kristian Karlsen, sier signeringen er resultatet etter en lang kamp mot mange andre interessenter.

– Vi har jobbet med denne overgangen i to måneder. Da jeg sa til Mark at han stod på vår liste mente han at det ikke var realistisk å få ham. Det ga meg mer energi til å forsøke å få det til, for å motbevise ham. Overgangen for Elliot Käck har også bidratt, han har snakket med Kevin om klubben, sier Karlsen.

Ifølge Fædrelandsvennen er det kun Ygor og Ole Martin Årst som er kjøpt for en større sum en Kabran til Start.

Start har hentet Elliot Kãck, Isaac Twum, Gudmundur Andri Tryggvasson og Isac Lidberg denne vinteren.

