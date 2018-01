KAN GJENFORENES: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) og Magnus Wolff Eikrem kan bli gjenforent i Molde denne vinteren. Foto: KENT SKIBSTAD, NTB scanpix

Magnus Eikrem nærmer seg Molde-overgang

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 19.01.18 10:10

FOTBALL 2018-01-19T09:10:18Z

Magnus Wolff Eikrem (27) rykker nærmere et Molde-comeback for hver dag som går.

Daglig leder Øystein Neerland bekrefter overfor VG at de har troen på å kunne signere den kontraktløse midtbanespilleren innen kort tid.

– Vi prater sammen og håper at vi får til dette ganske raskt, sier Neerland.

Eikrem trente med Molde i desember etter at Malmö-kontrakten gikk ut, har trent med klubben siden nyttår, og har de siste dagene vært med i Ole Gunnar Solskjærs tropp på treningsleir i spanske Campoamor.

Spilleren holder døren åpen for et godt utlandstilbud, mens Molde ønsker å få avtalen i orden så fort som mulig. Det internasjonale overgangsvinduet stenger i slutten av januar, så en Molde-overgang blir mer og mer sannsynlig desto nærmere man kommer den datoen.

– Man skal aldri si aldri, men vi er optimistiske, sier Neerland.

– Han er en erfaren spiller som har spilt på et høyt nivå og levert bra, så for oss vil det være veldig bra å få inn en frisk Magnus Eikrem. Det vil være en fin dag for Molde dersom det faller på plass. Vi får se når han bestemmer seg, sier Neerland.

– Har han stående tilbud fra utlandet nå?

– Jeg vet ikke. Det er det Magnus som kan svare på.

Eikrem reiste torsdag hjem fra Moldes treningsleir i Spania, men det er på grunn av en begravelse, ikke at han er på vei til en utenlandsk klubb. Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Eikrem, og Romsdals Budstikke – på plass i Spania med klubben – skriver at han ikke ønsker å la seg intervjue om fremtiden.

– Magnus har nok å tenke på til fredag, da han skal hjem i begravelse. Så håper vi at han får bestemt seg etter det, sier Ole Gunnar Solskjær til lokalavisen.

Det er grunn til å tro at en avklaring i Eikrem-saken kan skje i løpet av de neste dagene.

27-åringen med 17 A-landskamper for Norge er en yndling hos Solskjær, som har jobbet med spilleren både i Manchester United, Molde og Cardiff City .

Molde har fra før signert venstrebacken Kristoffer Haugen fra Viking denne vinteren.