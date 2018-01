Kane nærmer seg eksklusiv liste - sjansesløseri mellom Spurs og Southampton

Publisert: 21.01.18 18:52

FOTBALL 2018-01-21T17:52:59Z

(Southampton - Tottenham 1-1) Både Soton og Spurs skuslet bort store sjanser til å ta tre poeng søndag. Harry Kane scoret Tottenhams ene, og nå er han ett mål unna «100 mål i Premier League»-klubben.

Det er en eksklusiv liste som bare inneholder 26 navn (se faktaboks) - enn så lenge. Søndag scoret Harry Kane sitt 99. ligamål på 136 kamper, noe som gir ham et målsnitt på 0,73 mål per kamp.

Det er et snitt ingen andre på listen matcher. Sergio Agüero, som har nettet 200 ganger på 138 kamper for Manchester City, er nærmest med 0,69 mål per kamp.

Mot kriserammede Southampton brukte Harry Kane hodet for å sørge for mål ligamål nummer 99. Samtidig utlignet han ledelsen hjemmelaget hadde opparbeidet seg ved at Spurs-stopper Davinson Sánchez hadde sklidd ballen i eget nett.

Fakta Spillere med 100 PL-mål eller mer 1. Alan Shearer (260 mål på 441 kamper) 2. Wayne Rooney (208 mål på 476 kamper) 3. Andy Cole (187 mål på 414 kamper) 4. Frank Lampard (177 mål på 609 kamper) 5. Thierry Henry (175 mål på 258 kamper) 6. Robbie Fowler (163 mål på 379 kamper) 7. Jermain Defoe (161 mål på 482 kamper) 8. Michael Owen (150 mål på 326 kamper) 9. Les Ferdinand (149 mål på 351 kamper) 10. Teddy Sheringham (146 mål på 418 kamper) 11. Robin van Persie (144 mål på 280 kamper) 12. Sergio Agüero (138 mål på 200 kamper) 13. Jimmy Floid Hasselbaink (127 mål på 288 kamper) 14. Robbie Keane (126 mål på 349 kamper) 15. Nicolas Anelka (125 mål på 364 kamper) 16. Dwight Yorke (123 mål på 375 kamper) 17. Steven Gerrard (120 mål på 504 kamper) 18. Ian Wright (113 mål på 213 kamper) 19. Dion Dublin (111 mål på 312 kamper) 20. Emile Heskey (110 mål på 516 kamper) 21. Ryan Giggs (109 mål på 632 kamper) 22. Paul Scholes (107 mål på 499 kamper) 23. Daren Bent (106 mål på 276 kamper) 23. Peter Crouch (106 mål på 443 kamper) 25. Didier Drogba (104 mål på 254 kamper) 26. Matt Le Tissier (100 mål på 270 kamper)

Kane står nå med 21 ligamål på 23 kamper denne sesongen, noe som gjør han til toppscorer med tre mål foran Liverpools Mohamed Salah (spiller mandag mot Swansea).

Kane kunne fort ha scoret sitt 100. Premier League -mål mot Southampton, men han skjøt utenfor på en gigantisk sjanse rett før slutt. Også Southampton hadde noen virkelig store sjanser mot slutten, men heller ikke de klarte å vippe kampen i sitt favør.

– Vi ga bort ballen for ofte og ga dem muligheter. For å vinne kampen, måtte vi vært bedre. Det var ikke bra, konstaterer Mauricio Pochettino overfor Sky Sports.

For Spurs betyr 1-1 at de taper poeng kontra de andre topplagene. Manchester City , Manchester United , Arsenal og Chelsea vant alle sine kamper denne runden. Liverpool spiller mot Swansea mandag.

Tottenham er på 5. plass med 45 poeng, to poeng bak Liverpool på plassen foran.

Enda verre er imidlertid tingenes tilstand for Southampton. Laget ligger helt nede på en 18. plass og har ikke vunnet på elleve kamper. Sist de fikk med seg tre poeng, var mot Everton i den 13. runden.

PS! Thomas Müller ble en del av 100-ligamål-klubben søndag. Han scoret sitt 99. og 100. ligamål da Bayern München slo Werder Bremen 4–2.

