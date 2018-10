Insigne senket sjanseløse Liverpool: - Vi fortjente ingen ting

FOTBALL 2018-10-03T20:56:45Z

(Napoli-Liverpool 1–0) Napoli hadde alle sjansene. Liverpool stjal nesten med seg ett Champions League-poeng. Men så scoret hele Napolis Lorenzo Insigne.

Publisert: 03.10.18 22:56 Oppdatert: 03.10.18 23:47

– Vi fortjente ingen ting, erkjente Jürgen Klopp etter tapet.

– Vi var ikke gode nok. Vi var ikke smarte nok. Da taper vi, slår Liverpool-manageren fast.

Napoli prøvde det meste i regnværet. Dries Mertens smadret en ball i tverrliggeren. Men det ville seg ikke for hjemmelaget før det gjensto 40 sekunder av ordinær tid.

Napolis eget bysbarn Lorenzo Insigne satte ballen i tomt mål etter et glimrende innlegg fra Jose Callejon. Svært fortjent. Liverpool ble til tider rundspilt på Stadio San Paolo. Hverken innbytter Fabinho eller venstreback Andrew Robertson imponerte før Liverpool-stopper Joe Gomez mistet kontrollen på den 163 cm høye kraftpakken Insigne inne foran Allison.

– 0–0 hadde vært et bra resultat, men vi gjorde taktisk feil før scoringen. De var «på sykkelen» og vi lot dem være det, beskriver Klopp etter tapet.

– En kjempeflott scoring, mener Viasat-ekspert Ronny Deila.

Matchvinnerscoringen kom på den syvende Napoli-sjansen.

Liverpool skapte ikke en eneste stor mulighet. De klarte aldri å få en eneste ball innenfor stengene.

– Selvsagt er vi skuffet. Men vi gå raskt videre, sier Jordan Henderson. Kapteinen vet godt at Manchester City søndag venter i Premier League.

– Det skulle vært mer enn ett mål, sier Liverpool-legenden Jamie Carragher i Viasat-studio. Han var spesielt skuffet over midtbanen til Liverpool.

– Det fantes ingen der som kunne kontrollere kampen.

Han etterlyser forandringer fra Klopp i de avgjørende sluttminuttene.

Dermed fikk ikkeLiverpool drømmestarten på Champions League . 3–2-seieren over PSG blir fulgt opp av en kamp Liverpool fortjente å tape. For Napoli var det helt essensielt å vinne etter at ballen aldri kom lenger enn til stangen i 0–0-åpningen mot Røde Stjerne i Beograd.

Napoli er nå plutselig gruppeleder.

– Vi visste allerede på forhånd at denne gruppen blir interessant, sier Jürgen Klopp.

– Denne gruppen blir ikke avgjort før siste runde, spår Napoli-manager Carlo Ancelotti.

Napoli var det beste laget før pause. Spissene Insigne og Arkadiusz Milik hadde hver sin mulighet. Ballen strøk Liverpool-stolpen og keeper Allison måtte frem med en enhånds redning.

VG Live: Kampen minutt for minutt

– Hvis ikke Liverpool hever seg så vil de tape, mente Carragher.. Han kåret omgangen til Liverpools svakeste for sesongen.

Mohamed Salah skapte ingen ting og Liverpool slet med å etablere spill på hjemmelagets banehalvdel.