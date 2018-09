SKEPTISK? Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: Carl Recine / REUTERS

Mener Liverpool bør prioritere bort Champions League

Manchester United-legende Gary Neville frykter Liverpool i Premier League, men mener Merseyside-klubben bør prioritere bort Champions League for å ha best mulig sjanse til å ta ligagullet.

Napoli, Paris Saint-Germain og Røde Stjerne. Det er lagene Liverpool må tukte om de skal ta seg videre fra gruppespillet i Champions League . Deretter venter storlag på storlag i kampen om den gjeveste klubbtittelen i Europa, Champions League-troféet.

Forrige sesong viste Liverpool at de har kvalitet til å gå - nesten - hele veien, men nå mener Manchester United-legende Gary Neville at laget burde prioritere bort turneringen for å optimalisere sjansen til å vinne Premier League .

– Hvis jeg var Liverpool og med tanke på Champions League, så ville jeg sett forbi den. Jeg er klar over at det er en veldig vanskelig ting å gjøre, men hvis de kan gå inn i februar, mars og april uten å tenke på turneringen, så tror jeg de har en reell sjanse (på Premier League-tittelen), sier han ifølge Liverpool Echo .

– Hvorfor? Fordi jeg mener måten de spiller på er utmattende for treeren deres i front (Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino). Kvaliteten dem imellom faller dersom det kommer skader eller de må spille hver onsdag og lørdag, fortsetter Neville.

Han, som har blitt en av Englands mest respekterte eksperter siden han selv la fotballskoene på hylla, innrømmer at det er tøft å se hvor god flyt Liverpool har for tiden.

– Som en United-fan er jeg veldig bekymret. Angrepstrioen deres har vært fantastisk hele tiden, og nå kan midtbanen løpe, sentre og har mer dybde. Attpåtil ser den bakre fireren ut som en enhet, sier den tidligere Manchester United-spilleren.

