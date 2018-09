LEKTE MED PAPPA: To år gamle Noah King leker med pappa Joshua etter Norges 2–0-seier på Ullevaal Stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Kings lek med sønnen: – Ganske søt og ligner på pappa

2018-09-07

ULLEVAAL (VG) Da Joshua King (26) irriterte seg over å gå målløs av banen mot Kypros, var det god trøst å få hos sønnen Noah (2).

07.09.18

– Jeg var med ham i går og han sa «spille fotball med pappa», så jeg lovte å ta ham med utpå banen. Jeg må alltid holde det jeg lover, for det er ikke bra å lære ungen å lyve. Jeg holdt det jeg lovet, men jeg tror han skulle ønske at han fikk noen flere minutter, men sjefen skulle ha møte etter kampen, sier King, som ble stående en stund og leke med sønnen mens de fleste av spillerne hadde gått i garderoben.

Han viser stadig frem sin to og et halvt år gamle Noah på Instagram, men det var første gang han tok ham med ut på Ullevaal-gresset.

– Han betyr mest for meg av alt sammen. Og så er han jo ganske søt og ligner på pappa, så det er enda bedre, sier Bournemouth-profilen til VG i pressesonen, med et stort gullkjede rundt halsen, en toalettmappe under armen og restitusjonsdrikk i hånden.

26-åringen var en konstant trussel mot Kypros-forsvaret i torsdagens 2–0-seier, men en blanding av uhell og udyktighet sto i veien for et nytt landslagsmål. Spesielt ett minutt før slutt, da han kom alene med keeper, burde Norges stjernespiss fått uttelling.

– Mente sønnen din at du burde scoret på sjansen din på slutten?

– Det tror jeg han mente. Jeg vet ikke om han så så langt og fulgte med akkurat da, men den sjansen burde sitte åtte av ti ganger. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg bommet på den ballen litt. Den bør sitte, sier King.

Han danner en god duo med sin førstefødte, men fungerte også fint i tospann med Bjørn Maars Johnsen mot Kypros, til tross for at spissparet ikke tegnet seg på scoringslisten.

– Jeg trives veldig godt med Bjørn. Jeg synes vi spilte for lite på Bjørn i dag. De gangene han får stusset ballen, så er vi igjennom. Jeg synes vi skulle spilt mer på Bjørn, sier King.

Maars Johnsen gir tydelig uttrykk for at han gjerne ønsker å forlenge partnerskapet med 26-åringen på topp for Norge.

– Jeg håper jeg får fortsette å spille med «Josh», for vi har et godt forhold. Jeg vil hjelpe ham med å score så mange mål som mulig, og han hjelper meg. Som dere ser har vi en god «connection», sier norsk-amerikaneren til VG.

Akkurat som under landslagssamlingen i juni er det Alexander Sørloth som virker å være sist i spisskøen blant de uttatte i landslagstroppen. Tarik Elyounoussi kom inn for King med ett minutt igjen av ordinær tid, mens trønderen ble sittende på benken gjennom hele kampen.