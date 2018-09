Godset-Flo: – Vi er i nedrykkskampen

RANHEIM (VG) (Ranheim-Strømsgodset 1–1) Kampens store spiller Tokmac Nguen reddet et viktig poeng for Strømsgodset. En medspiller mener han bør bli president. Selv håper 24-åringen på landslagsplass.

Ranheim så ut til å gå mot sin første seier på det nylagte kunstgresset, men så - nesten tre minutter på overtid - fikk banens beste spiller sin fjerde store sjanse i kampen.

– Hvis det var noen som skulle score i denne kampen her, så var det meg. Jeg hadde mange sjanser, og burde scoret to til, sier «Tokki», som han kalles, til VG, om 1–1-målet.

«Tokmac for president»

Bortelaget kunne fått en strålende start på kampen, og spilte seg til tre gode scoringsmuligheter før tre minutter var spilt.

– Jeg sa til gutta før kampen at jeg ville ha tre avslutninger i dag, og jeg fikk fire; og scoret ett mål. Å bli bedre på avslutninger er noe jeg jobber med hele tiden, og et område jeg ser for meg at jeg kan bli enda bedre på.

– Tokmac for president, sier Godset-innbytter Amahl Pellegrino idet han passerer pressesonen.

– Haha. Det er hans mening. Men jeg følte meg i bra form i dag, og føler jeg har vært god lenge nå, men det er lenge siden jeg har vært så sliten, sier den kenyanskfødte nordmannen.

– Gjør den gode formen at du tenker på landslaget?

– Jeg tenker på det. Jeg håper på det en dag, så hvorfor ikke, men det er ikke noe jeg fokuserer på. Jeg spiller i Godset, og vi ligger langt nede nå, og det skal mye til å komme seg inn på landslaget. Men ferdighetsmessig tror jeg at jeg er god nok til å være med.

– Kampens store spiller

En tidligere landslagsspiss er klar på hva Nguen må bli enda bedre på.

– Hadde han hatt bedre avslutningsteknikk hadde han avgjort denne kampen alene. Han gjorde de vanskelige tingene fantastisk, men de enkleste tingene, som å sette ballen i mål, da han var fri, der bomma han, sier Strømsgodsets sportslige sjef Jostein Flo.

– Han er en god spiller. Han har faktisk enda bedre steg enn det jeg hadde.

– (Haha) Jostein var så treig han, at det er helt sykt. Men han scora mål, og det er der jeg må forbedre meg, sier en lattermild Nguen.

Hjemmelaget Ranheim hentet seg raskt inn etter den trøblete starten, og kontrollerte de neste 87 minuttene. 28 minutter ut i første omgang fikk Andreas Helmersen, som spilte spiss i Michael Karlsens skadefravær, muligheten han ventet på.

20-åringen, som er utlånt fra Rosenborg, banket ballen i nettaket, og dermed 1–0 ved pause.

Ambisjoner

Nå som eliteserieplassen er sikret, tør endelig Ranheim-trener Svein Maalen å snakke om høyere ambisjoner.

– Vi har justert opp ambisjonene våre litt. Vi ligger i en sånn posisjon at det er naturlig å kjempe om en plass på øvre halvdel. Vi blir veldig skuffet om vi ikke klarer det. Det viktigste er at vi presterer som vi gjør i dag i hver kamp, da kommer vi til å ta mange flere poeng, sier han til VG.

For Strømsgodset er ambisjonsnivået stikk motsatt. Snakket, som før sesongen handlet om edelt metall, handler nå om å redde plassen.

– Vi er i bunnstriden og må slåss for alle poeng vi kan få. Det er realiteten at vi er i nedrykkskampen. Det er alltid tøft for en klubb med store målsetninger å havne i bunnstriden. Nå må vi delta med hud og hår, og jobbe like hardt som de rundt oss på tabellen, sier Flo.

– Tabellen lyver ikke den. Så vi må være realistiske og ta med oss de poengene vi kan, sier Nguen.