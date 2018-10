FULL FYR: Unai Emery i aksjon på benken for Arsenal mot Fulham i siste ligakamp. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

Slik har Emery revolusjonert Arsenal

Arsenal fosser videre i Premier League med seks seiere på rad, og er bare to poeng bak tettrioen Manchester City, Liverpool og Chelsea. The Gunners er ikke til å kjenne igjen. Manager Unai Emery (46) vet åpenbart hvorfor.

Publisert: 10.10.18 07:57 Oppdatert: 10.10.18 08:42

I sin første sesong etter at han tok over for manager-ikonet Arsène Wenger ser omsider London-klubben ut som en troverdig kandidat til seriemesterskapet. Det er lenge siden sist ligatrofeet havnet i premieskapet (2004). Spanske Emery har nemlig tatt noen grep innad som kan virke som en revolusjon, skriver Daily Mail.

* Han elsker treninger med høy intensitet. Alt foregår i kamptempo.

* Emery nøler ikke med å benke stjerner med gamle «klippekort».

* Lagets nye styrketreningsrom er plassert i et telt inntil gresset på treningsfeltet.

* Energidrikker som inneholder sukker er bannlyst.

TV 2 sin rutinerte Premier League -kommentator, Øyvind Alsaker, medgir at han er skeptisk til Arsenals gullsjanser.

– Jeg tar Arsenal på alvor. Det er klar bedring fra Wenger, men det er litt tidlig å snakke om ligatittel, sier Alsaker.

Ifølge Daily Mail er det intensiteten på treningene som er den største endringen siden Emery kom til Emirates i mai. At skal minne om kampsituasjoner.

Sesongen startet imidlertid forferdelig med tap både for Manchester City (0–2) og Chelsea (2–3). Med siden har det bare gått en vei; rett oppover.

Mot Fulham søndag (5–1) var det ikke rart Arsenal-fansen sang «Vi har fått vårt Arsenal tilbake»». Det var nivåforskjell på lagene. The Gunners herjet, og spissene Pierre-Emerick Aubameyoung og Alexandre Lacazette, hamret inn to scoringer hver .

– Disse to nye signeringene har funnet seg til rette, og de holder høy klasse. Arsenal har ikke hatt gode nok spisser, og «Sanchez-sagaen» var ødeleggende i garderoben. Lacazette «on fire» taler til Arsenals fordel, sier Alsaker.

London-klubben la nærmere 1,1 milliarder kroner på bordet for de to. Emery skal ha stresset dem til å jobbe bedre sammen. Til sammen står de med åtte ligamål etter åtte serierunder.

Emery kom til Arsenal via Paris Saint Germain. Tre titler i Europa League med Sevilla (2014, 2015 og 2016) gjorde ham berømt og attraktiv. I England snakkes det om at han kan vinne noe stort i første forsøk.

Topp fem Premier League 1. Manchester City 20 poeng. 2. Chelsea 20 p. 3. Liverpool 20 p. Arsenal 18 p. Tottenham 18 p.

Veien til suksess virker særdeles systematisk. Emery skal ha lagt ned forbud mot kjøp av aldrende stjerner. Han vil heller utvikle egne spillere, og har tett dialog med klubbens akademitrenere. Og han er nådeløs overfor stjernenykker, blir det hevdet.

Aaron Ramsey har vært på benken. Det samme har Mesut Özil. Et tegn på at spanjolen med det røde slipset mener alvor overfor spillere med «klippekort» med Wenger som sjef.

– Under Wenger var Arsenal aldri stramme nok defensivt til å vinne ligaen. Nå har de fått en trener med påfallende bedre struktur. Men jeg har litt is i magen før jeg har sett dem mot topplagene igjen, sier Alsaker, og legger til.

– Når du spiller med Rob Holding og Shkodran Mustafi som midtstoppere, så kan det gå bra på Craven Cottage, men de holder ikke i de store kampene. I kampen mot Chelsea (2–3) så jeg det dårligste kvarteret av Arsenal noen gang, sier Øyvind Alsaker.