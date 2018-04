GULLDUO: Bjørn Hansen (til venstre) og Nils Arne Eggen jobbet sammen i Rosenborg i en årrekke. Her fra treningsfeltet ved Lerkendal i 2004. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Trenerlegenden Bjørn Hansen er død

Publisert: 25.04.18 17:30 Oppdatert: 25.04.18 18:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-25T15:30:10Z

Trenerprofilen Bjørn Hansen døde onsdag, 79 år gammel.

Den tidligere Rosenborg. og landslagstreneren har i flere år kjempet mot kreftsykdommen, skriver Adressa .

Onsdag sovnet han inn på St. Olavs hospital i Trondheim.

Rosenborg, klubben Hansen jobbet i en årrekke i både som hoved- og assistenttrener, mottok nyheten med sorg.

– Det var en trist beskjed å motta. Det er viktig for oss å huske de gode minnene, alt det gode han har gjort for Rosenborg. Det vil bli et savn. Tankene våre går til den nærmeste familien, sier daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, til VG.

Hansen var hovedtrener i Rosenborg fra 1984 til 1985, og var viktig da de tok seriegull. Fra 1988 til 1996, med unntak av to friår, var han Nils Arne Eggens assistenttrener.

Klubben flagger onsdag på halv stang utenfor klubbhuset «brakka», og torsdag vil Rosenborg-spillerne stille med sort sørgebånd i mesterfinalen mot Rosenborg.

Hansen var også Drillos assistent under VM i 1998, i tillegg til at han har trent alle de aldersbestemte landslagene på herresiden.

Fakta Bjørn Hansen Født: 15. januar 1939 Død: 25. april 2018 Klubber som spiller: Kvik, Sandefjord BK og Oppdal. Meritter som spiller: To toppseriekamper for Sandefjord BK (1 mål). Klubber som trener: Flatås, Kvik, Oppdal, Stjørdals-Blink, Strindheim, Rosenborg. Har vært også vært trener for alle aldersbestemte landslag, og vært assistenttrener på A-landslaget. Meritter som trener: 7 serie- og 3 cupgull med RBK.

Moe Dyrhaug forteller at Bjørn Hansen besøkte brakka nesten daglig helt til det siste, samtidig som han hadde sesongkort på Lerkendal. Så sent som 8. april i år var han på tribunen da Rosenborg slo Molde .

I fjor sommer ble Bjørn Hansen rangert som Norges 25. mest betydningsfulle mannlige fotballtrener av VGs fotballekspert Knut Espen Svegaarden.

Slik ble plassen begrunnet:

«Kanskje den viktigste assistenttreneren i moderne tid. Hansen var uvurderlig for både Nils Arne Eggen (RBK) og Drillo (landslaget). Han trente RBK som hovedtrener deler av 1985, men måtte gi seg på grunn av sykdom. Sykdom har plaget Hansen mye.»

VG utvider saken!

Denne artikkelen handler om Rosenborg BK