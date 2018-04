Ranheim-trenerens vei til toppen: – Jeg kjørte rundt med ballnett i bagasjerommet i 20 år

Ranheim-trener Svein Maalen (40) er kanskje «annerledestreneren» i Eliteserien. Men han er også det mest typiske trener-eksemplaret: Han som kjører rundt med et ballnett i bagasjerommet.

– Jeg har sett litt andre perspektiv av fotballen enn den litt kyniske toppfotballen. Da får man med seg litt andre verdier. For meg har det vært fint, sier Svein Maalen når han seg tilbake på sin egen vei fra bredde- til toppfotball.

– Det er en ganske lang fortelling. Jeg gikk fra å kjøre rundt med ballnett i bagasjerommet i 20 år til å ta steget gradvis inn i toppfotballen. For meg var det en riktig vei. Jeg er sikker på at det har gitt en ballast som er nyttig å ha med seg. Det er mange veier til å bli en dyktig fotballtrener, sier han.

Som breddetrener er det ikke bare å møte opp på trening og forvente at ting er i orden. Da må man gjerne ha med baller, kjegler og vester, og være både trener, materialforvalter og organisator. Så Maalen mener det nok bokstavelig når han snakker om «ballnett i bagasjerommet».

Fotballtilværelsen hans startet i moderklubben Heimdal, hvor Maalen hadde ansvar for en rekke aldersbestemte lag. I studietiden i Oslo, der han gikk på Norges idrettshøgskole, ble det et par år som trener for et guttelag. Etter hvert fikk han jobb i Rosenborg, der han jobbet noen år som analysesjef og var innom klubbens juniorlag.

Eggen som mentor

Etter to år som hovedtrener for Kattem i Toppserien, gikk turen videre til Ranheim, der han først ble assistenttrener, og senere hovedtrener fra 2016-sesongen. Ifølge Ranheim-leder Frank Lidahl er Maalen sannsynligvis den treneren i Norge som er best på 4–3–3.

Mange lurer på hvordan det vil gå med Ranheim etter det sensasjonelle opprykket i fjor. Med et budsjett på 17 millioner har trønderne overrasket så langt, med tolv poeng på fem kamper. Og det med et lag av nesten bare trøndere.

– Hva lærte du av så mange år med ballnett i bagasjerommet?

– Jeg lærte å kjenne folk, mange forskjellige. Pedagogikk og ledelse. Skal du lykkes med å lede et team, så må du se alle sammen. Du må involvere alle sammen. Det tror jeg veldig på.

– Betyr det at du ikke har hatt noen drøm om å bli topptrener?

– Det har det kommet gradvis. Jeg har vært fotballtrener i 25 år, på alle nivå. Det er utrolig artig å lede et lag og jobbe med fotball, og på et tidspunkt begynte man å satse litt. Jeg ville opp og frem, og oppnå noe. Jeg har stått i en sånn trapp, så det har vært en ambisjon lenge.

Svein Maalen var eksamensvakt dagen etter opprykket i fjor, og han la ut dette bildet på Twitter:

– Hvem har du lært mest fotball av?

– Det er vanskelig å trekke frem en enkeltperson. Jeg er inspirert av den trønderske fotballkulturen, spillestilmessig og lederfilosofimessig. Mye av det kommer fra Nils Arne Eggen, og en plass langt bak der kan man si at han er en stor inspirasjonskilde.

– Det er riktig å si at Eggen er en mentor både for Ranheim og Rosenborg?

– Nils er veldig åpen. Han ønsker å dele, og han vil det beste for trøndersk fotball. Han er glad i Rosenborg, og han har etter hvert blitt glad i Ranheim også. Han bidrar positivt når vi spør.

– Hva går filosofien deres ut på, utover 4-3-3-systemet deres?

– Det går på godfoten. Vi skal spille på hverandres styrker. Dyrke fellesskapet. Dyrke hverandres egenskaper. Forsterke dem. Det handler om å være offensiv. Å skape trøbbel for motstanderne. Angrepsspillet er det mest avgjørende i fotball, og det er jeg inspirert av. Du må tørre å gjøre feil, tørre å prøve og by på deg selv, sier Maalen.

For første gang er han fotballtrener på heltid. Han sier selv at han har «en normal og fornuftig industriarbeiderlønn» for den jobben. Inntil i fjor jobbet han som lærer på en videregående skole.

– Jeg tror veldig på å gjøre andre ting, og ha beina plantet på jorden. Da får man litt andre perspektiv på ting. Når du går inn på et lærerrom og møter andre mennesker som har helt andre interesser, så gir det meg bare mer energi.

