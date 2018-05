DRØMMEDEBUT: Lillestrøms Erik Tobias Sandberg (til venstre) jubler etter å ha satt inn Fuglas første mål mot Lørenskog. Scoringen kom i hans debut fra start for LSK. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Lillestrøm videre – Stabæk i NM-trøbbel

Publisert: 03.05.18 19:53

(Lørenskog – Lillestrøm 1–5, Moss – Stabæk 0–0, ekstraomganger pågår). Lillestrøm tok seg greit videre fra 2. runde i cupen mot Lørenskog. Stabæk fikk derimot større problemer borte mot Moss. Der spilles det nå ekstraomganger.

Gjestene Stabæk førte store deler av oppgjøret mot Moss. Og etter 35 minutter lå ballen i nettet for gjestene fra Bærum. Hugo Vetlesen skjøt lavt i mål fra distanse, men dommeren hadde vært oppe med flagget for offside etter at ballen hadde skiftet retning i boksen.

Om retningsforandringen kom via en Stabæk- eller Moss-spiller var ikke lett å se, men målet ble uansett annullert.

Etter hvilen var det metallet sin tur å hindre Stabæk fra å ta ledelsen. Franck Boli steg til værs i boksen etter 67 minutter, men headingen smalt i tverrliggeren og ut.

Moss yppet seg etter 75 minutter da Sivert Strangstad fyrte av fra distanse, men skuddet ble stoppet av Stabæk-keeper Mande Sayouba i full strekk.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger på Melløs.

Stabæk måtte også ut i ekstraomganger i første runde i cupen mot Ullern. Den kampen vant blåtrøyene til slutt 5–3 .

LSK-kalddusj

Lillestrøm fikk en enklere oppgave mot Lørenskog, selv om det var hjemmelaget som scoret først etter knappe ni minutter. Riki Alba løsnet skudd fra distanse og fikk kjempetreff. Ballen smalt i mål, via tverrliggeren, bak Matvei Igonen og Lørenskog tok ledelsen 1–0.

Utligningen for LSK kom derimot ti minutter senere. Erling Knudtzon slo lavt inn fra høyrekanten og inne foran mål satte Lørenskogs Tobias Skjelle Paulsen ballen i eget nett.

Alba var svært nær å sette inn 2–1 til Lørenskog drøye fem minutter før pause. Et innlegg skiftet retning på vei inn i boksen, men tuppen til Alba, fra kloss hold, gikk i stolpen.

Mål for sesongdebutant

I stedet var det Lillestrøm som snudde kampen fem minutter etter hvilen. Simen Rafn slo inn fra kanten og der hoppet sesongdebutanten Erik Tobias Sandberg høyest. 18-åringen stanget de gule i ledelsen 2–1.

18-åringen fikk et innhopp for Lillestrøm i fjor mot Aalesund. Kampen mot Lørenskog var ungguttens første fra start.

Etter 73 minutter punkterte LSK kampen. Aleksander Melgalvis satte inn 3–1 fra kloss hold etter et frispark, mens Fredrik Krogstad la på til 4–1 kun tre minutter senere med et vakkert langskudd.

Erik Næsbak Brenden hamret inn 5–1 fra rundt 25 meter og Lørenskog-målvakt Ole Martin Drevland fikk ikke opp hanskene tidsnok til å stoppe skuddet.