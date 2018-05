TAR EN SPANSK EN? Til tross for et syv måneder langt skadeavbrekk, er Sander Berge fortsatt like ettertraktet blant spanske toppklubber. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Genk-sjef avslører detaljer fra Berge-møte: – Smart nok til å skjønne hva han burde gjøre

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Øyvind Herrebrøden

Publisert: 29.05.18 21:18

FOTBALL 2018-05-29T19:18:02Z

SANDVIKA (VG) Sander Berge (20) jaktes av en rekke spanske storklubber. Stortalentet og Genk-sjefene møttes nylig for å diskutere ungguttens fremtid i klubben.

Sammen med sin agent Morten Wivestad var Berge i et møte med klubbens sportsdirektør Dimitri De Condé og hovedtrener Philippe Clement 16. mai. Hensikten med møtet var å diskutere den ettertraktede nordmannens fremtid før sommerens overgangsvindu åpner.

– Vi har hatt et møte med Sander, og vi regner med ham til neste sesong. Man vet aldri hva som skjer på markedet, men vi ble enige om at det er en god idé å bli her en sesong til og spille så mye for mulig. Vi beholder ham et år til, sier sportsdirektør De Condé til VG.

Agenten: – Kommenterer ikke innholdet

Agent Wivestad bekrefter at møtet fant sted, men han ønsker ikke i samme grad å kommentere innholdet i diskusjonene.

– Jeg vil ikke gå inn og fortelle hva utfallet av møtet ble og hva som ble sagt. Jeg kommenterer ikke innholdet i møtet. Det får bli mellom oss og Genk, sier Wivestad til VG.

– Det stemmer at vi har hatt et møte. Ut over det vil jeg ikke kommentere hva vi snakket om i det møtet, sier Sander Berge selv.

– Stemmer det, som han sier, at dere er enige om at du fortsetter i Genk?

– Som sagt ønsker jeg ikke å kommentere det vi snakket om i møtet, men vi har god dialog, sier den høyreiste midtbanespilleren, som på tirsdagens landslagstrening utmerket seg med skarpt pasningsspill og imponerende fysikk.

VG erfarer: Jaktes i Spania

Det er grunn til å tro at sommeren vil by på stor aktivitet rundt Asker-gutten. Til tross for at han har vært ute med skade i syv måneder, er det flere store klubber som vil jakte Berges signatur under det kommende overgangsvinduet.

Etter det VG erfarer, er det konkret interesse for Berge fra minst fire spanske toppklubber: Sevilla, Real Betis, Villarreal og – i noe mindre grad – Valencia har gjort det klart at de har planer om å gjøre fremstøt for å sikre seg den 20 år gamle landslagsspilleren.

– Du vil jo spille i en av de største ligaene, og La Liga er en av de beste, om ikke den beste. Skulle det være neste stoppested, ville det vært bra, og muligens det mest ideelle, sier Berge, som under oppveksten har fulgt mer med på spansk fotball enn for eksempel engelsk.

– Spania er nok det markedet der det er mest interesse. Men det er ikke det eneste markedet der det vil være stor interesse for Sander, sier Genk-sjef De Condé.

– Finnes ingen prislapp

Men sportsdirektøren nekter Berge å «ta en spansk en» i det kommende overgangsvinduet.

– Det finnes ingen prislapp for ham. Det handler ikke om penger. Det er en spesiell situasjon fordi han var ute i syv måneder , og det viktigste er at han får spille og kommer tilbake til 100 prosent. Vi skal gjøre ham sterkere, han blir en enda viktigere spiller for oss, og så vil markedet bestemme hva som skjer neste sommer. Da vil han ha en prislapp. Men akkurat nå handler det ikke om penger.

– Så han er ikke til salgs i sommer?

– Han er ikke til salgs i sommer, nei. Det er nesten umulig å kjøpe ham nå. Vi har hatt denne praten med Sander, presidenten, treneren. Han forstår tanken bak, sier De Condé og fortsetter:

– Han er smart nok til å skjønne hva han burde gjøre.

Planen til sportsdirektøren er som følger: Sander Berge skal levere en hel sesong med stabile prestasjoner, samtidig som han i enda større grad tar ansvar som lagets lederskikkelse både på banen og i garderoben.

– Han vil være en kandidat til «årets spiller» i Belgia. Da vil han være klar for neste steg. Det er en fin utfordring for ham, sier De Condé, som mener at den norske juvelen på sikt kan spille «hvor han vil»:

– Han er en av Europas mest talentfulle midtbanespillere. Han har et enormt potensial i alt. Han har hele pakken, og det er ikke ofte du finner slike spillere. Han kan spille i Spania, England, Tyskland eller Italia.