FANSENS FAVORITT: Norges Fotballforbund hadde besøk av en rekke klubber på «Åpen dag» under A-landslagets trening mandag ettermiddag. Her blir det sikret en selfie med Martin Ødegaard. Foto: Mattis Sandblad

Ødegaard møtte Real Madrid i forrige uke: – Blir viktig å spille kamper

Publisert: 28.05.18 20:42 Oppdatert: 28.05.18 22:07

FOTBALL 2018-05-28T18:42:40Z

ULLEVAAL (VG) Martin Ødegaard (19) rakk mye i forrige uke: Han kastet krykkene, ble tatt ut i landslagstroppen selv om han er skadet – og var i Madrid for å diskutere fotballveien videre.

Om hva som er planen fremover for 19-åringen, som brakk foten i kamp for Heerenveen 1. april, sier Ødegaard følgende etter møtet med klubben:

– Egentlig mye av det samme; at det blir viktig å spille kamper. Alle vet det er vanskelig i Madrid. Så er det utgangspunktet; jeg er Madrid-spiller og i utgangspunktet skal jeg være med i pre-season. Det er status, og noe mer enn det vet jeg ikke selv, sier Ødegaard til VG ute på gressmatten på Ullevaal stadion, der dusinvis av fotballspillende barn er med og trener med A-landslagets på «Åpen dag» hos Norges Fotballforbund.

Fotballklar i juli

Selv holdt Ødegaard seg i ro, han er to-tre uker unna å kunne drive løpetrening igjen, deretter kommer fotballspill, men han garanterer at han kan spille fotball rundt 1. juli. Omtrent da den ferske Champions League-mesteren starter opp igjen, iallfall med spillerne som ikke er i fotball-VM, og 19-åringen sier Real Madrid har «antydet» at de ønsker ham med i pre-season.

Europas nummer én skal blant annet til USA og spille treningskamper mot Manchester United, Roma og Juventus.

Hva som skjer etter det, er ifølge Ødegaard uklart også for ham.

– «Viktig å spille kamper» – det høres ut som nytt utlån?

– Man vet aldri. Jeg vet ikke helt selv hva som skjer og tar det litt som det kommer. Prøver å bare å finne best mulig alternativer, egentlig.

Lag viktigere enn liga

– Hvis det blir utlån; hva tenker du rundt land og ligaer – hva er viktig for deg, da?

– Land og liga er ikke så viktig for min del, hvis det blir utlån. Som med Heerenveen; det er viktig å komme et sted man kan spille, være viktig i et lag og utvikle seg. Om det er Nederland – igjen, eller Spania, er egentlig ikke så viktig for meg. Jeg vil være et sted hvor jeg blir bedre og tar steg.

– Med tanke på fotballen som spilles der – er det tilfeldig at du sier Nederland og Spania?

– Det er tilfeldig. Det er litt samme hvor det er, svarer Ødegaard – som iallfall er klar på at hvis det blir Real Madrid, er det 25-mannstroppen på A-laget som gjelder, ikke reservelaget Castilla.

Kan ikke trene – er på landslaget

To av lagkameratene hans i perioden derfra, Borja Mayoral og Marcos Llorente, var på sesongutlån i henholdsvis Wolfsburg og Alavés i 2016/17-sesongen, returnerte til Santiago Bernabéu i fjor sommer og har fått spilletid i cirka en tredjedel av seriekampene i denne, nylig avsluttede sesongen.

Spilletid blir det garantert ikke på Ødegaard i landskampene mot Island (lørdag i Reykjavik) og Panama (neste onsdag på Ullevaal), men han ser det som «kjempepositivt» at Lars Lagerbäck tok ham med i troppen for å ha den fotskadede 19-åringen i miljøet på samlingens første dager.

– Det er fint å være her igjen, være med på møter og snakke taktikk. Men det kommer an på prestasjonene i klubb, han har ikke tatt ut troppen for Nations League (EM-kvalifiseringen til høsten) og slike kamper ennå. Men at jeg er i en slags stamme, er jeg nok absolutt, tror Martin Ødegaard .