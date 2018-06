SPISS-PRAT: Lars Lagerbäck med spissene Joshua King og Bjørn Maars Johnsen før pause. Foto: DELEBEKK, BJORN S.

Lars Lagerbäck: – Vi kunne klart oss godt i VM

Publisert: 06.06.18 21:46 Oppdatert: 06.06.18 22:41

ULLEVAAL (VG) (Norge-Panama 1–0) Den fjerde seieren på rad. Den tredje over et VM-lag. Lars Lagerbäck tror Norge kunne klart seg godt i VM. Og får støtte av Panama-treneren.

– Det er et godt spørsmål, smiler Lagerbäck når VG stiller spørsmålet.

– Vi ligger definitivt der i kvalitet. Australia hadde ny trener og vi var klart bedre. Og i de to andre kampene mot VM-lag har vi definitivt ikke vært dårligere enn dem. Vi burde klart oss «hyfsat», sier svensken og utdyper:

– Vi kunne klart oss relativt bra. Men det er små marginer i et VM. Ser du på våre tre motstandere så er de ikke storfavoritter i mesterskapet. Men det er likevel sterkt. I de to siste kampene har Panama og Island virkelig villet vinne.

– Dere kunne vært der, sier Panama-trener Hernan Gomez – ifølge Dan Eggens frie oversettelse.

NFFs tidligere Spania-proff og VM-stopper for Norge på 1990-tallet, siterer videre Gomez, som for tredje gang er i VM. Colombianeren ledet sitt eget land i 1998 og Ecuador i 2002:

– Norge er et moderne lag med flotte individuelle kvaliteter. I tillegg til at de forsvarer seg hurtig og systematisk. Jeg er takknemlig for å få møte en motstander som tilsvarer det vi kommer til å møte i VM, sier Gomez .

Lars Lagerbäck utelukker på ingen måte at dagens Norge kunne klart seg godt mot høyere rangerte VM-nasjoner enn Island, Panama og Australia. Han mener at landslagets bunnivå er klart hevet, roser også spillerne utenfor banen og kaller dem «jättefine» gutter.

– Jeg vil si at vi helt klart skulle hatt en god sjanse. Det er veldig tøft mot de aller beste nasjonene, men derunder hadde vi hatt en klar mulighet til å vinne kamper, mener Lagerbäck.

Han er aller mest fornøyd med at Norge slo Panama i den siste privatkampen før alvoret startet i Nations League. Kypros kommer til Ullevaal 6. september.

– Seier er alltid det viktigste. Ble en ganske tøff kamp. Panama var vanskelig å spille mot. Vi må hylle spillerne arbeidsinnsats og moral. Totalt sett var dette godkjent, mener Lagerbäck. Men sjefen var langt fra fornøyd med alt.

– Vi mistet for mange baller på egen banehalvdel skulle hatt mye bedre variasjon i angrepsspillet, sier Lagerbäck.

Han samlet matchvinner Joshua King og spisskollega Bjørn Maars Johnsen på sidelinjen i 1. omgangen.

– De jobbet jo steinhardt uten at laget fulgte dem opp. De løp alt for mye i første omgang, forklarer han.

For første gang siden 1986 drar Lars Lagerbäck ikke til VM. Landslagssjefen skal studere VM hjemmefra på TV og skal dessuten har han et aldri så lite jubileum å forberede. Dagen etter VM-finalen fyller han 70 år.

I 1990 trente Lagerbäck det svenske U21-landslaget og var en del av støtteapparatet da Olle Nordins VM-lag tapte alle tre kamper.

Han var på jobb for også Sverige i 1994, 1998, 2002 og 2006. I 2010 trente han Nigeria. I Brasil-VM for fire år siden var han observatør.