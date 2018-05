Messi og Iniesta lekte seg med Villarreal – Barcelona fortsatt ubeseiret

(Barcelona – Villarreal 5–1) Lionel Messi (30) og Andrés Iniesta (33) viste frem samspillet Barca-fansen kommer til å savne når sistnevnte gir seg etter sesongen. Men Ousmane Dembélés (20) magiske innhopp kan være et plaster på såret.

For da Lionel Messi satte inn sin 34. La Liga-scoring for sesongen, var det – som så mange ganger før – Andrés Iniesta som var nest sist på ballen.

Messi fikk to mann på seg innenfor Villarreal-boksen, og måtte se bakover i banen og gi ballen til mannen som har vært hans lagkamerat i 14 år. Det var en god avgjørelse.

For med første berøring, serverte Iniesta argentineren med en perfekt vektet ball, som Messi, med en elegant volley, tuppet i mål.

Barca-fansen fikk se Iniesta/Messi-linken på sitt vakreste. Og de må bare nyte det mens de kan, for snart er den epoken over.

Iniesta bekreftet for kort tid siden at han forlater den spanske storklubben etter sesongen. Onsdag kveld forlot han banen etter 62 minutter. Han ga kapteinsbåndet til Messi, før han småjogget av banen til stående ovasjoner, som han har hatt for vane å gjøre.

Og det ser ut som han får en verdig avslutning på Barcelona -karrieren.

Et skritt nærmere

Katalanerne gikk nemlig nok en gang av banen uten å tape, og er dermed bare to kamper unna å gå ubeseiret gjennom La Liga-sesongen, noe ingen andre lag har klart før.

Scoringer fra brasilianerne Philippe Coutinho og Paulinho la i 1. omgang grunnlaget for Barca-seieren, og da hjalp det lite at Nicola Sansone scoret et trøstemål for bortelaget.

Vondt ble til verre for Villarreal da Ousmane Dembélé satte inn 4–1 få minutter før full tid etter vakkert forarbeid av Ivan Rakitic. Dembélé la på til 5–1 med en lekker lobb, etter å ha tatt seg forbi tre mann.

Det betyr at Barcelona bare er to kamper unna å skrive historie. Levante og Real Sociedad er de eneste lagene som kan stikke kjepper i hjulene for Barca-toget som tøffer videre, i jakten på udødelighet.

VG kommer tilbake med mer.

