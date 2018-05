YDMYKET: Sandefjords Herman Solberg Nilsen (foran) depper etter nok en Odd-scoring på Skagerak Arena 16. mai Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Sandefjord-krisen fortsetter: - Dette var ræva

(Odd - Sandefjord 5-0) Dag-Eilev Fagermos menn var nådeløse mot et Sandefjord på desperat poengjakt. På under ti minutter i førsteomgang var kampen i realiteten avgjort - og gjestene bokførte til slutt sitt femte strake tap.

– Vi har vist de siste kampene at vi har noe på gang. Så mistet vi det totalt i dag. Vi må finne tilbake til dét. Vi må slutte å gjøre dumme feil bakover, spille voksenfotball, vinner flere dueller og krige bedre enn i dag. For dette var ræva, er dommen fra Sandefjord-kaptein Lars Grorud i et intervju med Eurosport etter kampen.

Etter at én tredjedel av årets Eliteserie er ferdigspilt er Sandefjord i fritt fall. De har ikke vunnet en fotballkamp siden 2. april.

Siden Magnus Powell måtte forlate klubben som hovedtrener den 25. april har heller ikke trenden snudd. Klubben fortsetter å tape. Det er riktignok fortsatt 20 kamper igjen og bare fire poeng opp til Bodø/Glimt på trygg grunn. Men pilene peker altså én vei.

Marerittomgang

Det ble ikke bedre av et besøk til Skien og Skagerak Arena på norsk fotballs nasjonaldag.

«Kritikkverdig», var blant ordene kaptein Grorud tok i sin munn da han ble intervjuet til pausen. Vikartrener Geir Ludvig Fevang mente laget hans bare hadde et hederlig resultat å spille for etter de første 45 minuttene.

Ikke så rart. Da hadde Odd allerede puttet tre mål. Sandefjord hadde ikke skapt en sjanse i løpet av en omgang.

Mønsterangrep

For etter en forholdsvis jevn åpning våknet Odds offensive spillere. Etter 25 minutter vartet hjemmelaget opp med et praktangrep. Ballen gikk hurtig til Fredrik Nordkvelle i mellomrom, som videre spilte Elbasan Rashani gjennom.

Odd-kantspilleren slo umiddelbart inn i feltet. Der stormet Martin Broberg inn i feltet og bredsidet inn 1-0-scoringen.

Kaasa på scoringslisten

Seks minutter senere var Broberg på farten igjen. Etter en god Odd-gjenvinning var det den 27 år gamle svenske spissen som inntok servitørrolen. Han tittet opp, slo en glitrende pasning gjennom feltet og traff Markus André Kaasa.

Han brukte én berøring på å legge til rette, før ballen plutselig igjen ble plassert lekkert bak en sjanseløs Eirik Holmen Johansen i Sandefjord-målet.

Nydelig kontring

I det 33. minutt var det på mange måter over for Sandefjord. Venstreback Thomas Grøgaard brøt et av gjestenes angrep.

Han fant Nordkvelle og indreløperen slo Rashani gjennom. Rashani fant seg plutselig alene mot midtstopper Christer Reppesgård og keeper Holmen Johansen. Den duellen vant Odd-spilleren.

Rashani avsluttet kontringen med et skudd som ble plassert pent i keepers korthjørne.

Børven fikk sin scoring

Den andre omgangen var omtrent et eneste stort gjesp i 25 minutter. Så presenterte innbytter Torgeir Børven seg. To ganger burde han økt ledelsen, men misset både alene med keeper og med en heading fra kort hold.

Da var det opp til Birk Risa å vise hvordan man skal avslutte. På en flott Odd-kontring i det 74. Minutt var det Risa som fikk æren av å avslutte angrepet. Skuddet fra rundt 10-12 meter gikk knallhardt langs bakken og rett i mål.

Helt til slutt fikk likevel Børven sin scoring. Et innlegg fra en annen innbytter, Bilal Njie, ble ekspedert kontant i mål fra kort hold åtte minutter før full tid.

PS: Dermed feirer Odd-spillerne 17. mai med et eneste stor glis. Neste oppgjør er mot Stabæk på Nadderud. Sandefjord har på sin side nok å tenke på under nasjonaldagen torsdag. Allerede mandag venter sterke Sarpsborg 08 på hjemmebane.