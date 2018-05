«Moi» herjet vilt foran storklubber: – Kan bli aktivitet i sommer

«MOI» BIEN: Mohamed Elyounoussi, her fra 8–0-seiren over San Marino da han scoret tre mål, følges av noen av Europas aller største klubber. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Mohamed «Moi» Elyounoussi (23) scoret to mål og leverte to målgivende pasninger. Da var det beleilig at en tysk gigant befant seg på tribunen.

VG får nemlig opplyst at Bundesliga -toppklubben Borussia Dortmund var til stede på Kybunpark i sveitsiske St. Gallen for å finsikte den norske kantspilleren søndag ettermiddag.

Det samme var Wolfsburg. I tillegg har det, etter det VG erfarer, vært voksende «Moi»-interesse fra Huddersfield, som søndag tok et steg mot fornyet kontrakt i Premier League takket være uavgjort mot Manchester City.

Med storklubbenes øyne rettet mot seg leverte Elyounoussi et show av de sjeldne: Basel vant 4–2, og sarpingen var involvert i samtlige scoringer i form av to mål og to assists.

– Det føles godt å kunne bidra og være hovedgrunnen til at vi vant. Det er enda viktigere for meg å avslutte godt nå før overgangsvinduet åpner. Jeg er sulten på å vise meg frem, sier Elyounoussi til VG, vel vitende om at også Southampton, Leicester og til og med Arsenal har et godt øye for ham .

– Det er stor interesse

Basel har tre seriekamper igjen av sesongen, men er allerede sikret å ende på annenplass. Mens den sportslige verdien ikke er all verden for klubben i seg selv, kan prestasjonene i de gjenværende kampene bety mye for fremtiden til «Moi».

– Det er stor interesse, og det er svært mange som har vært og sett på. Noe annet enn det er det ikke å si før det begynner å dra seg til, smiler den brennhete nordmannen som har notert seg for 11 mål og 16 målgivende pasninger denne sesongen, sveitsisk liga og Champions League inkludert.

– Ser du for deg en overgang til sommeren?

– Jeg tror det kan bli aktivitet i sommer. Men jeg er veldig fornøyd med situasjonen og posisjonen min i klubben. Sånn sett har jeg ikke noe hastverk.

Inspirert av Salah

Det er ikke lenge siden sist Borussia Dortmund handlet fra Basel: Midtstopperen Manuel Akanji (22) gikk samme vei i januar for rundt 200 millioner kroner, og har etablert seg med suksess i Tyskland.

Eksemplene på stjerner som har brukt Basel som springbrett, er ikke få. Og inneholder blant annet Europas for øyeblikket heteste spiller: Mohamed Salah. «Moi» legger ikke skjul på at han lar seg inspirere av Liverpool-kometen, som ble solgt fra Basel til Chelsea før han gikk til Fiorentina, Roma og Liverpool.

– Han har hatt en eventyrlig sesong. Det inspirerer meg. Han er en av flere som har gjort det bra etter å ha gått via Basel, og dette visste jeg jo før jeg kom. Det var noe av grunnen til at jeg kom hit, sier Elyounoussi.

– Ser du for deg å gjøre som ham, rett fra Basel til en toppklubb i England? Eller foretrekker du å ta et mindre steg på veien?

– Det gjenstår å se hva slags klubber som melder seg. Vi får se på hele pakken. Men jeg føler jeg er god nok til å ta et stort steg, sier «Moi».