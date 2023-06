OPPGITT: Pep Guardiola fortviler ved pause i åttedelsfinalen mot Monaco i 2017. Monaco gikk videre takket være bortemålsregelen.

Champions League-forbannelsen over Manchester City: 12 forsøk – null titler

Manchester City har dominert Premier League i mer enn et tiår – men har aldri lykkes i å vinne Champions League-trofeet. En tapt finale har vært det nærmeste. Derfor hentet de Erling Braut Haaland (22). Lykkes de endelig?

Manchester City har vunnet fem av de seks siste Premier League-titlene.

I Champions League derimot har det vært stadige skuffelser.

Flere av de bitreste tapene har kommet mot andre engelske lag.

Manchester City har bare én gang vunnet en europeisk turnering - og det er over 50 år siden (cupvinnercupen i 1970).

Pep Guardiola vant Champions League to ganger som Barcelona-trener.

La oss ta det kronologisk. Manchester City har spilt de 12 siste Champions League-turneringene.

2011/2012: Aleksandar Kolarov blir gratulert av Sergio Aguero etter scoring mot Napoli.

2011/2012

Manchester City vant ligaen, men ble slått ut i gruppespillet av Champions League, der motstandere var Napoli, Villarreal og Bayern München.

City kom ett poeng bak Napoli i kampen om 2. plassen.

De gikk til Europa League, der det ble tap i åttedelsfinalen mot portugisiske Sporting.

2012/2013: Sergio Agüero i kampen mot Ajax. City vant ingen kamper i denne Champions League-sesongen.

2012/2013

Nok en gang blir City slått ut i gruppespillet av Champions League. Motstandere er Real Madrid, Ajax og Borussia Dortmund. City ender helt sist med bare tre poeng og vinner ingen kamper. Roberto Mancini er fortsatt manager.

RØDT KORT: Manchester City-spillerne protesterer mens dommer Stephane Lannoy gir rødt kort til Pablo Zabaleta mot Barcelona.

2013/2014

Nok en gang ble det Premier League-gull, men skuffende exit i åttedelsfinalen av Champions League, nå under Manuel Pellegrini.

Barcelona ble for tøffe. Messi & co vant først 2–0 på Etihad og deretter 2–1 på Camp Nou.

2014/2015: James Milner og Manchester City ble også denne sesongen utslått av Barcelona. Bildet er fra kampen på Camp Nou.

2014/2015

Nok en gang tap i åttedelsfinalen og nok en gang mot Barcelona.

Igjen startet det med tap på hjemmebane, denne gang 2–1. Så 1–0-tap i Barcelona.

Manchester City var for øvrig nær ved å slått allerede i gruppespillet etter blant annet hjemmetap mot CSKA Moskva. Men de rodde i land avansementet med seirer over Bayern München og Roma i de to siste matchene.

Det ble sølv i ligaen under Pellegrini.

2015/2016: City-keeper Joe Hart og Real Madrids Cristiano Ronaldo ser på at ballen har gått i mål - og registreres som selvmål på Fernando, som prøvde å stoppe innlegget fra Gareth Bale.

2015/2016

Endelig klarte Manchester City en sterk Champions League-prestasjon. Det ble ikke stopp før i semifinalen, der Real Madrid vant 1–0 hjemme etter 0–0 på Etihad.

City røk ut på Fernandos selvmål etter 20 minutter. Han prøvde å stoppe Gareth Bales innlegg.

I ligaen ble det en skuffende 4. plass denne sesongen.

2016/2017: En skuffet Raheem Sterling blir trøstet på vei ut av stadion i Monaco.

2016/2017

Nok en gang en stor skuffelse da Manchester City blir slått ut i åttedelsfinalen av Monaco - nå med Pep Guardiola som manager.

City vinner 5–3 hjemme og taper 3–1 borte. 6–6 og altså Monaco-avansement etter den daværende bortemålsregelen.

De himmelblås beste kamp i Champions League den sesongen var nok 3–1 seieren over Barcelona i gruppespillet. Ilkay Gündogan scoret to og Kevin De Bruyne ett.

2017/2018: Manchester Citys Raheem Sterling and Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain klemmer hverandre. Foran een skuffet Kevin De Bruyne.

2017/2018

Liverpool blir motstander i kvartfinalen - og Manchester City taper begge kampene mot den senere finalisten.

På Anfield vinner hjemmelaget hele 3–0 der Liverpool har 19 magiske minutter der alle målene kommer. På Etihad blir det også Liverpool-seier, denne gang 2–1.

I ligaen blir det overlegent gull med 19 poeng ned til byrival United.

2018/2019: Raheem Sterling scorer tilsynelatende det avgjørende målet for Manchester City på overtid - men scoring blir senere, korrekt, annullert.

2018/2019

Det blir igjen kvartfinale og tap mot et engelsk lag.

Det er Tottenham som etter 4–4 går videre på bortemål.

Tottenham vant 1–0 hjemme, mens City vant 4–3 på Etihad - etter en vanvittig fotballkamp der Raheem Sterling tilsynelatende satte inn 4–4 på overtid, men målet ble annullert for offside. Og det var Pep Guardiola enig i at var riktig.

2019/2020: Manchester City-spillerne Gabriel Jesus (tv.) og Raheem Sterling fortviler etter tapet for Lyon i kvartfinalen i Lisboa.

2019/2020

Pandemien gjorde at Champions League ble avsluttet i august og på nøytral bane. City tapte 3–1 for Lyon i Lisboa - i den en kampen som ble spilt.

I stedet for deres vante 4–3–3-formasjon, sendte Guardiola laget ut i en 3–4–2–1-formasjon tilpasset motstanderen. Manageren ble derfor kritisert av eksperter for feil valg.

Det er bare andre gang Lyon spilte seg til en semifinale i den gjeveste europeiske turneringen.

I ligaen ender Manchester City et hav bak Liverpool.

2020/2021: Chelsea-spillerne jubler. Det gjør ikke Sergio Agüero.

2020/2021

Manchester City suste gjennom gruppespillet med fem seirer og én uavgjort og fortsatte med å slå ut Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund og Paris Saint-Germain på vei til finalen.

Motstander skulle bli Chelsea.

Guardiola dunket sammen med en annen mesterhjerne, Thomas Tuchel, og Kai Havertz hadde sitt største øyeblikk som Chelsea-spiller da han scoret seiersmålet. Det var hans første Champions League-mål noen sinne.

I ligaen tar Manchester City igjen gull med soleklar avstand til Manchester United.

2021/2022: Karim Benzema i aksjon i den andre semifinalen. Franskmannen skulle bli forskjellen mellom Real Madrid og Manchester City.

2021/2022

Nok en gang er Real Madrid motstander i en semifinale og som våren 2016 ender det med tap for Manchester City.

Etter å ha slått portugisiske Sporting og spanske Atlético Madrid i de to første utslagsrundene, blir det altså stopp i semifinalen.

Manchester City vinner 4–3 hjemme, tross to scoringer av Karim Benzema.

Alt ligger til rette for City-finale når Riyad Mahrez sender engelskmennene i ledelsen et drøyt kvarter før slutt.

Men i det 90. minutt utligner Rodrygo før Real Madrid, og ett minutt senere lager han seiersmålet til 2–1 - slik at det blir ekstraomganger.

Tidlig i første ekstraomgang blir Benzema felt av Ruben Dias inne i feltet, dommeren peker på straffemerket og Benzema setter selv straffen iskaldt i mål.

Real Madrid slo tilbake - som de hadde gjort det i åttedelsfinalen og kvartfinalen.

2022/2023

Finale mot Inter. Er det endelig slutt på Champions League-forbannelsen?