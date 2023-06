BRAUT: Han er den mest kjente av alle Brauter, Hålander og Erlinger i verden, Erling Braut Haaland.

Erling Braut om Erling Braut: − Ein goe’ kar

Før Champions League-finalen har VG fått et eksklusivt intervju med Erling Braut!

Når mannen fra Bryne plukker opp telefonen er han litt overrasket over at det er VG på andre enden.

– Jeg er født i 1930!

Erling Braut er nemlig navnebror med den hakket mer kjente Erling Braut Haaland, som lørdag kveld spiller sin største kamp i karrieren.

Info Champions League-finalen Hvem spiller? Manchester City møter Inter Hvor? Istanbul - Atatürk Olympic Stadium Når? Kampstart 21.00 lørdag. Hvor ser jeg den? TV 2 har tv-rettighetene i Norge Vis mer

Gjennom sin kometkarriere på fotballbanen har Erling Braut Haaland blitt et navn alle kjenner til.

Andre Erlinger med Braut, Haaland eller Håland som etternavn får gå litt mer i fred.

– Jeg er litt i slekt med han. Han er «ein goe’ kar», sier 93 år gamle Erling Braut om navnebroren.

Han forteller at han er søskenbarnet til bestefaren til fotballspilleren og kan videre berette at Braut er et ganske vanlig navn i disse områder. Selv er han oppkalt etter oldefaren sin Elling Braut.

Nå gleder han seg til kamp og folkefest i Bryne.

– Ja, jeg må se på når Erling spiller. Det er gildt å se på.

– Har du møtt han?

– Nei, jeg har ikke møtt ham i det siste. Det var da han var unge. Det har vært mindre nå i det siste. Han er jo travel. Han har ikke tid til sånne gamle skrullinger, sier Erling Braut og ler rått.

Braut har ikke i stor grad opplevd at han blir ringt ned av fotballfans som tror han er en annen. Da er det verre med andre.

Utover ettermiddagen ringer nemlig Erling Håland opp.

Det var ikke selvsagt at han skulle gjøre det.

Håland jobber i et entrepenørfirma på Sørlandet og er sånn sett avhengig av telefonen sin. Men på et tidspunkt ble trykket så stort at han måtte sperre telefonnummeret.

– Det var helt sinnssykt da det kokte som verst. Det er tre måneder siden jeg fikk det fjernet. På det verste var det 10–15 telefoner om dagen. Det er det sykeste jeg har opplevd, sier Erling Håland.

– Hva ville de?

– Ha autograf, FaceTime og så videre. Det er det sykeste. I tillegg er jeg null interessert i fotball, sier Håland, som er oppkalt etter oldefaren sin og dermed utelukker navnebytte.

En annen historie er om da han bestilte hamburger via en app, hvorpå han kom bort til luka og seks kokker sto spente og ventet på å servere mat til en kjendis.

– Hva gjør du lørdag klokka 21?

– Nei, hva gjør jeg da? Pizza med kona, kanskje. Men nå må jeg kanskje se noen minutter av kampen, sier Erling Håland og ler.

Heller ikke 19 år gamle Erling Håland fra Flåm kommer til å se mye av Champions League-finalen. Men sin fotball-navnebror har han fått merke.

– Jeg blir stadig tagget på Instagram av den offisielle kontoen til Premier League og andre kontoer. Det er forsåvidt kult og litt morsomt at de klarer å ta feil, smiler han.

Hans fulle navn er Erling Tørud Håland, oppkalt etter bestefaren sin som heter - du gjettet det - Erling Håland.

– Når jeg skal presentere meg og kun sier Erling Håland så er det ingen som tror meg, sier han lattermildt.

Bestefaren har også blitt oppringt noen ganger, forteller han. Blant annet av media som ønsker å snakke med den andre Erling.

Erling Tørud Håland er mer glad i ski enn fotball.

Familien har ingen tilknytning til Bryne. Selv er heller ikke 19 år gamle Erling Håland spesielt interessert i fotball.

– Det går mest i ski, surfing og sykling, sier Erling Håland fra Flåm, som neppe kommer til å følge med på kampen fra Istanbul lørdag.

Erling Braut Haaland er stor i Bryne, og det er mange i nærområdet som deler navn med fotballspilleren.

Erling Braut Ueland skal se kamp. Han er riktignok Arsenal-supporter, men i Champions League-finalen heier han på navnebroren.

– Jeg bruker mest Ueland nå, for å slippe å få kommentarer. Folk får sjokk hvis jeg bruker Braut. Man tenker jo sitt når du kommer inn i et Teams-møte og det står at Erling Braut er der, sier Braut Ueland humrende.

Han vanker også en del i fotballmiljøet, som fungerende leder i idrettslaget Vigrestad. Han er også søskenbarnet til Erling Braut Haalands mor.

Denne fikk Erling Braut Ueland i «signeringsbonus» da han startet i idrettslaget han jobber i. «Den billige utgaven av Erling Braut». Erling Braut Ueland er selv aktiv i fotballen, men ikke helt på samme nivå som sin navnebror.

– I begynnelsen var det mange som ringte. Unger både fra Norge og andre land. Det kom også en del venneforespørsler på Facebook, spesielt fra Sør-Amerika, sier Braut Ueland.

– Det sier litt om hvor kjent han har blitt?

– Det er ikke tull en gang! Jeg tør ikke å bestille fotballbilletter i England lenger. Da tror jeg det blir mye ståhei, ler han.

Det har ikke lyktes VG å nå Erling Braut Haaland, 22 år fra Bryne, for en kommentar til denne saken.