UTE AV TROPPEN: Legenden Cristiano Ronaldo vekker harme i Manchester United for tiden.

Ronaldo svarer etter vrakingen: − Noen ganger koker det over

Onsdag skapte Cristiano Ronaldo (37) overskrifter da han forlot benken før kampen mot Tottenham var over. Det vakte kraftige reaksjoner. Nå har manager Erik ten Hag tatt grep. Og Ronaldo har svart.

– Dessverre er ikke dette alltid mulig og noen ganger koker det over for oss alle, skriver Ronaldo på Instagram, hvor han henviser til at han alltid vil gå foran som et godt eksempel for de yngre spillerne.

Samtidig understreker portugiseren at han vil jobbe hardt på treningsfeltet Carrington for å være klar for enhver oppgave som venter ham og laget.

– Dette er Manchester United og vi må stå samlet, fortsetter Ronaldo.

Det var rundt klokken 22 at Ronaldo postet meldingen på Instagram, hvor han understreket at han alltid har vært – og vil være – profesjonell.

Instagram-posten kom et par timer etter at Ronaldo ble straffet av Manchester United.

Klubben bekreftet på egne hjemmesider at Ronaldo er ute av kamptroppen til lørdagens storkamp mott Chelsea. Ifølge troverdige The Athletic har opptrinnet også ført til at portugiseren må trene alene.

«Cristiano Ronaldo vil ikke være en del av Manchester Uniteds tropp til lørdagens Premier League-møte med Chelsea», heter det i den korte pressemeldingen.

The Athletic skriver også at Ronaldo skal ha nektet å bli byttet inn i 2–0-seieren mot Tottenham onsdag. I stedet forlot mannen som nylig rundet 700 karriere-mål stadion før lagkameratene rakk å ankomme garderoben.

Det er ikke første gang Manchester United-manager Erik ten Hag har måtte svare for Ronaldo sin oppførsel. I treningskampen mot Rayo Vallecano i sommer dro stjernespissen fra stadion i pausen. Den gangen kalte ten Hag oppførselen for «uakseptabel».

– Man går bare ikke inn garderoben før kampen er over som en liten sutrende unge, sa Manchester United-supporter Arne Scheie til VG tidligere torsdag.

Journalist Samuel Luckhurst i Manchester Evening News følger klubben svært tett. Han mener den nederlandske manageren gjør rett i å vrake Ronaldo og at dette er et tegn på at klubben stiller seg bak manageren og ikke spilleren.

– Det er en risikabel beslutning, men den riktige responsen. Dette befester hans autoritet. De ekte supporterne vil stille seg bak managerens beslutning, skriver Luckhurst på Twitter.

Samtidig kommer han med et aldri så lite sleivspark mot Ole Gunnar Solskjærs dager som manager i storklubben, hvor han hinter til at vrakingen neppe hadde skjedd.

– Det må være betryggende for supporterne at klubben igjen har en autoritær manager etter den forrige permanente sjefen.

Etter gårsdagens seier gikk også Norges landslagssjef, Ståle Solbakken, hardt ut mot Manchester United-legenden:

– Det er et ego som tydeligvis er så stort at det er en situasjon som plager ham så veldig. Den marsjen som han setter inn i garderoben der vil prege pressekonferanser, aviser og snakket etterpå mer enn Uniteds store prestasjon. Det er for meg uakseptabelt og må etter mitt syn få konsekvenser, sa Solbakken.

Ronaldo står med fattige to scoringer i serie- og Europa hittil denne sesongen.

