Bayern med målfest mot Dortmund – Ryerson med sitt første tap

(Bayern München - Dortmund 4–2) Dormund hadde ikke tapt en eneste seriekamp etter at Julian Ryerson (25) kom til klubben i januar – lørdag tok drømmerekken slutt da Bayern overtok tabelltoppen.

Ryerson har spilt åtte seriekamper for gultrøyene etter overgangen fra Union Berlin i midten av januar, og blitt en viktig brikke i Dortmund-laget som ledet Bundesliga før møtet med Bayern München og deres nye hovedtrener Thomas Tuchel.

Men allerede etter 13 minutter på Allianz Arena skar det seg for Dortmund, da Bayern-stopper Dayot Upamecano sendte av gårde en langpasning i retning Leroy Sane:

Dortmund–keeper Gregor Kobel stormet ut for å klarere ballen, men sveitseren bommet fullstendig – og en lattermild Sane kunne se ballen trille inn til 1–0 for Bayern.

Se den utrolig tabben her:

Gjestene fikk aldri ristet av seg den tidlige kalddusjen, og kun fem minutter senere sto Thomas Müller helt alene på en corner og fikk pirket inn 2–0.

Samme mann fikk også æren av å sette 3–0 til pause, etter å ha vært våken på en retur fra keeper Kobel.

Dortmund-trener Edin Terzić gjorde flere endringer like før og etter pause, og Julian Ryerson var en av dem som ble ofret i forsøket på å snu kampen.

Men fra benken fikk Ryerson aldri se opphentingen bortefansen håpet på. Istedenfor startet Kingsley Coman andre omgang med å sette 4–0 for hjemmelaget.

Fra straffemerket reduserte Emre Can til 1–4, før Donyell Malen fikk pyntet litt på resultatet helt på tampen.

Seieren gjør at Bayern overtar tabelltoppen, to poeng foran Dortmund når åtte kamper gjenstår. Samtidig taper Dortmund for første gang en kamp der Ryerson er på banen.

Info Dortmunds resultater med Ryerson på banen: Bundesliga: Dormund- Ausgburg 4–3 Mainz - Dortmund 1–2 Bayer Leverkusen - Dortmund 0–2 Werder Bremen - Dortmund 0–2 Dortmund - Hertha Berlin 4–1 Dortmund - RB Leipzig 2–1 Schalke 04 - Dortmund 2–2 Dortmund - FC Köln 6–1 Bayern München - Dortmund 4–1 Champions League: Dortmund - Chelsea 1–0 (Ryerson var suspendert da Dortmund tapte 0–2 for Chelsea i det andre oppgjøret av åttedelsfinalen i Champions League) Vis mer