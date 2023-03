Pappa Haaland om sønnen: Har vært på sykehus i Barcelona

Erling Braut Haaland (22) blir ikke å se i landskampene mot Spania og Georgia på grunn av en skade. Det er en tøff pille å svelge for superspissen, forteller pappa Alfie Haaland (50) til TV 2.

– Alt er relativt. Han skulle veldig gjerne spilt disse to landskampene, men nå blir det ikke sånn. Han må prioritere helsen, prøve å få kroppen på plass igjen. Ut fra forutsetningene har han det bra, men han er veldig lei seg, sier Alfie Haaland til TV 2.

Det var tidligere denne uken at det ble klart at Erling Braut Haaland er skadet og derfor utilgjengelig i EM-kvalikkampene mot Spania og Georgia. Nyheten kom som lyn fra klar himmel for flere, inkludert pappa Haaland.

– Det var veldig overraskende. Jeg visste ingenting. Han ringte meg og sa at de hadde tatt noen bilder og funnet noe som ikke var bra.

Det er lysken som er problemet for Manchester City-spissen. Haaland har vært innom en sykehussjekk i Barcelona, men er nå dratt til Marbella.

– Manchester City har et samarbeid med et sykehus i Barcelona. Han har vært der for ytterligere sjekker og behandling. Nå har han vært her (Marbella) et par dager sammen med fysio (Mario Pafundi) fra klubben. Så han får god oppfølging, sier Haaland.

Da Norge skulle spille privatlandskamp mot Irland i november, meldte Haaland forfall til kampen. Han ble den gang observert i Barcelona. Landslagssjef Ståle Solbakken ønsket ikke å si for mye om hva Haaland gjorde der, men avkreftet at 22-åringen var der på ferie.

– Det er noe som du må spørre han om. Jeg har ikke noe behov for å gå i detaljer om det. Hvis han vil svare på det er det opp til ham, sa Solbakken.

Haaland var også innom Barcelona i anledning den medisinske sjekken før Manchester City-overgangen.