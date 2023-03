Mbappé-briljans da Frankrike ydmyket Nederland

(Frankrike - Nederland 4–0) Med Kylian Mbappé (24) som kaptein briljerte de tapende VM-finalistene i sin første kamp siden det brutale nederlaget mot Argentina.

En pangåpning mot Nederland sørget for fransk drømmestart på EM-kvalifiseringen, og det stikk motsatte for nederlenderne og trener Ronald Koeman.

Koeman ledet landslaget for første gang siden overtakelsen etter Louis van Gaal, og fikk en marerittstart i Paris.

Allerede før det var spilt to minutter snappet Antoine Griezmann opp ballen på gjestenes halvdel, kombinerte med Kylian Mbappé og bredsidet inn 1–0.

Bare fem minutter senere curlet Griezmann inn et frispark fra høyre, som midtstopper Dayot Upamecano fikk kranglet i mål.

HERJET: Kylian Mbappé og Antoine Griezmann lekte seg med Nederland i første omgang.

Nederland var yppet seg i vertenes 16-meter ved flere anledninger etter marerittstarten, men hjemmelaget oppretthold effiktiviteten i gjestenes 16-meter.

Mbappé fikk bære kapteinsbindet for Frankrike første gang i sin 67. landskamp, og havnet også på scoringslisten i første omgang. Han har overtatt vevet som kaptein som følge av at Tottenham-keeper Hugo Lloris ga seg på det franske landslaget.

Aurélien Tchouaméni tredde PSG-stjernen gjennom med en smart pasning, og alene med keeper gjorde Mbappé ingen feil.

Nettkjenningen var Mbappés 37. landslagsmål, men verdensstjernen skulle få et til i løpet av kvelden.

KAPTEIN: Kylian Mbappé både scoret og hadde assist da han debuterte som kaptein for Frankrike.

Etter Mbappés første scoring sto det allerede 3–0 til Frankrike før 21 minutter var spilt. Memphis Depay og de andre nederlandske stjernene maktet ikke å svare før pause, og Mbappé økte i stedet ledelsen for Frankrike i andre omgang.

I sluttminuttene gjorde 24-åringen alt alene, og la på til 4–0 med sitt andre mål for kvelden like før full tid.

Depay og Nederland fikk muligheten til å redusere på overtid etter en hands, men Barcelona-spilleren klarte ikke overliste Mike Maignan i Frankrike-målet.

Nederlenderne måtte klare seg uten Liverpools Cody Gakpo, Bayern Münchens Matthijs de Ligt, Newcastles Sven Botman, PSVs Joey Veerman og Anderlechts Bart Verbruggen som følge av mulig matforgiftning.

Torsdag ble de nevnte landslagsspillerne slått ut av spysyke, som følge av maten de fikk i Amsterdam, ifølge De Telegraaf.

Fotballgigantene er i samme gruppe i EM-kvalifiseringen, og var begge i aksjon for første gang siden VM i Qatar i november og desember i fjor. Frankrike nådde finalen, men tapte for Lionel Messi & co. på straffesparkkonkurranse etter en dramatisk opphenting..

Nederland røk tidligere ut av mesterskapet mot nettopp Argentina i kvartfinalen - også på straffer.

Hellas, Irland og Gibraltar er også i gruppe B.