TOMME TRIBUNER: Før torsdagens Conference League-oppgjør har Bodø/Glimt til gode å selge ut billettene til kampen.

Glimts billettpriser provoserer: − Pinlig

Bodø/Glimt har økt billettprisene før Conference League-oppgjøret mot Lech Poznań. Det provoserer supporterne.

– Vi har diskutert det i styret, og vi synes prisene er for dyre. Vi har ikke klart å selge ut billettene til kampen, selv om dette er en mer betydningsfull kamp enn de vi spilte i høst, sier Erik Baalman til VG.

Han sitter i styret til Glimts supportergruppe J-Feltet. Han tilføyer:

– Du må fort ut med noen tusen kroner om du vil ta med familien på kamp. Det koster minimum 350 kroner for en billett, og da sitter du ikke under tak engang. Jeg tror få prioriterer pengene sine på det en torsdagskveld.

Glimt-supporter Elias Grinaker Sirnes sier han er «provosert» av prisene, noe han også har uttrykt i et debattinnlegg i Avisa Nordland.

– Klubben snakker om at Glimt skal være for alle, så jeg er rystet av økningen. Prisene er pinlig kostbare, noe som angivelig fører til at mange ikke får dratt på kamp, sier Sirnes til VG.

Sirnes er ikke alene. I kommentarfeltet til denne Glimt-tweeten var det flere som reagerte på prisene:

Bodø/Glimt melder onsdag at de har solgt rundt 6000 billetter dagen før kamp. Aspmyra har en kapasitet på 8200 tilskuere.

– Jeg tviler ikke på at både støtteapparat og spillere har lyst på fulle tribuner, men da må de i det minste tilrettelegge bedre for de som faktisk skal på kamp. Det nytter ikke med noen korte tweets om hva spillere og trenere ønsker seg i form av tilskuere. Det fremstår veldig desperat, sier Sirnes.

– Vi lever i en tid hvor det meste er dyrt, da blir det vanskelig å prioritere å betale 1400 kroner for en familie på fire som vil på kamp. Hva er tanken bak?

HØYE PRISER: Du må minimum ut med 350 kroner for å se Glimt i aksjon på torsdag. Om du vil sitte godt isolert under tak, må du ut med nærmere 600 kroner.

Kommersiell leder i Bodø/Glimt, Ørjan Heldal, sier at klubben er et topprodukt og at de har priset i takt med hvordan andre klubber i Europa gjør.

– Prising i seg selv er en vanskelig øvelse. Vi setter en pris i forhold til lagene vi møter, så på den måten er vi faktisk billigere en motstanderne ( i Europa). Vi gjorde noen prisjusteringer rundt gruppespillet i fjor. Da gikk vi gjennom et helt gruppespill med utsolgt stadion, uten noen lignende reaksjoner fra supporterne, sier Heldal til VG

Han presiserer likevel at de anerkjenner supporternes innspill, og at det vil bli tatt en vurdering om prisene er blitt for høye.

– Vi verdsetter alle innspill fra supporterne, og vi setter pris på at der er engasjement rundt klubben. Det vil bli gjort en vurdering på billettprisene inn mot våre neste kamper.

Bodø/Glimt - Lech Poznan går direkte på TV 3 eller Viaplay. Kampen spilles torsdag, klokken 18.45.