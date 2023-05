Marius Høibråten bidro til å avgjøre mesterligafinalen i Asia.

Høibråten ble helten i den asiatiske Champions League-finalen

Marius Høibråten tvang fram det avgjørende selvmålet da Urawa Red Diamonds vant den asiatiske mesterligaen i fotball med 1–0 over saudiarabiske Al-Hilal lørdag.

Lørdagens seier kom i den andre av to finalekamper. Den første endte 1–1. Dermed vant Høibråten og lagkameratene tittelen med 2–1 sammenlagt.

Scoringen som gjorde at nordmannen kunne juble kom tidlig i annen omgang. Et langt innlegg endte da hos Høibråten i feltet. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren headet den kontant inn i farlig område foran mål, der Al-Hilal-spiller Andre Carrillo satte ballen i eget mål foran nesten 55.000 tilskuere i Saitama, nord for Tokyo.

Dermed kunne Høibråten løpe jublende ut mot egne fans og ta imot gratulasjoner fra lagkameratene i sekundene som fulgte.

Drøm

Nordmannen spilte hele lørdagens kamp i midtforsvaret til Urawa Red Diamonds og kan kalle seg Champions League-mester kun fire måneder etter at han forlot Bodø/Glimt til fordel for japansk fotball.

– Dette er et øyeblikk jeg bare har drømt om tidligere, jeg kan ikke tro det, sa Urawa-kaptein Hiroki Sakai etter kampen.

– De satte oss under konstant press helt fra starten, og det var en vrien kamp, la spissen Shinzo Koroki til.

Han scoret lagets mål i den første kampen.

– Men i andre omgang begynte vi å presse dem, og selv om vi ikke hadde så mange sjanser, var vi effektive, sa Koroki.

Viktig Glimt-brikke

Midtstopper Høibråten kom til Glimt våren 2020 fra Sandefjord. Han har vært en viktig brikke for nordlandsklubben de siste sesongene. Høibråten bidro der til to seriegull, ett cupsølv og ett seriesølv.

Nå nyter han suksess i Japan.

Høibråten har også en fortid i Lillestrøm og Strømsgodset.

Det første finaleoppgjøret i den asiatiske mesterligaen ble spilt på Al-Hilals hjemmebane i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh.

Denne uken har det for øvrig dukket opp troverdige opplysninger om at finalemotstander Al-Hilal prøver å hente Lionel Messi foran neste sesong. Argentineren skal være tilbudt en årslønn på over fire milliarder kroner. (NTB)