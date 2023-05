KLOKKEKLAR: Rosenborg-kaptein Markus Henriksen la ikke mye imellom da han skulle beskrive Rosenborgs prestasjoner.

Rosenborg-spillerne slakter seg selv etter ny fadese: − Vi skaper jo ingenting

TRONDHEIM (VG) Rosenborg-fansen ba om «artig og angrepsvillig fotball», men fikk det stikk motsatte. Nå varsler Rosenborg-spillerne at hver eneste stein skal snus i jakten på hva som er galt.

«Altfor dårlig», «veldig skuffende» og «langt under pari». Det er ordene som kommer fra Rosenborg-leiren etter 1–3-tapet for Vålerenga på Lerkendal.

– Det er kanskje en av de tøffere tidene som RBK-spiller. Vi kan ikke gjemme oss og synes synd på oss selv. Når vi har to tap på rad er det ikke noen tvil om at det brenner litt ekstra, sier Markus Henriksen til VG.

Rosenborg-kapteinen sier at han har det «blytungt» etter nok en nedtur. Onsdag tapte de 0–2 mot Brann, lørdag tapte de en seriekamp hjemme mot Vålerenga for første gang på 18 år.

Til helgen venter serieleder Bodø/Glimt, som ikke har tapt en seriekamp på Aspmyra på nesten to år.

– Det kan bli stygt i Bodø hvis vi ikke løfter oss fra i dag. Det går ikke an at det blir så mye svakere enn det her, men vi har en lang vei å gå, sier Henriksen.

Han varsler en knallhard evaluering for å finne ut hva som er årsaken til at det ikke fungerer.

– Det går for sakte, det er for lite kvalitet og vi flytter ikke beina nok. Det eneste vi kan gjøre er å stå sammen og å snu hver eneste stein vi kan snu, sier Henriksen.

Etter kun ett skudd på mål og ingen målsjanser fra åpent spill, er spørsmålet: Hva forsøker RBK egentlig å gjøre for å bryte ned motstanderens forsvar i etablert angrepsspill?

– Den som visste det ville vært genierklært. Det blir altfor unøyaktig når vi har muligheten til å straffe Vålerenga. Det er mange faktorer, sier Rosenborg-keeper André Hansen.

– Vi ønsker jo å flytte mye folk inn i boksen, komme oss rundt på sidene og slå gode innlegg, men jeg skjønner jo at det ikke ser sånn ut. Vi skaper jo ingenting, så det er veldig komfortabelt for Vålerenga å ligge sånn de gjør også, sier Markus Henriksen.

KLAR BESKJED: «Her spilles artig og angrepsvillig fotball» lød banneret fra Rosenborg-supporterne.

De er ikke alene om å klø seg i hodet over prestasjonene.

– Jeg forstår veldig godt at folk stusser, jeg skjønner veldig godt at spørsmålene kommer og at folk er forbanna. Og så er dette en test på hvor sterk spillergruppa er. Nå må vi holde sammen, og det er eneste måten å gjøre det på, sier RBK-backen Erlend Dahl Reitan til VG etter tapet.

– Det er i hvert fall altfor dårlig og vi har dårlig tid. Nå må vi virkelig jobbe hardt fra og med i morgen, fortsetter han.

Dahl Reitan innrømmer at det var en nedbrutt gjeng som var samlet i garderoben etter kampen. Han hadde ikke sett for seg at Rosenborg skulle se så svake ut seks kamper ut i sesongen.

– Folk er litt overrasket, skuffet og lei seg. Det er ikke «bare bare» å stå i det. Det er tøft, sier han.

NEDBRUTT: Erlend Dahl Reitan var langt nede etter 1–3-tapet for Vålerenga.

Kjetil Rekdal sier til VG sier at han «føler seg tråkket på». Ingen av spillerne ønsker å rette skylden mot trenerne.

– Tillit er et misbrukt og slitt begrep i fotball. Vi får det ikke til ved å peke fingre. Det hjelper aldri, sier André Hansen på spørsmål om Kjetil Rekdal har «tillit i garderoben».

– Det er ikke mitt bord i det hele tatt. Jeg driver ikke med sånne begreper. Man får alltid svar når man spiller fotballkamper. Vi er altfor ustabile. Vår største styrke og vår største svakhet er at vi spiller jevnt med alle. Vi kan spille jevnt med Levanger og Molde.

