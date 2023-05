Ekspertene freser mot Leeds-spilleren: − Skandaløst

(Leeds – Newcastle 2–2) Leeds kunne tatt en tomålsledelse, men Patrick Bamford (29) misset fra straffemerket. Det er imidlertid Junior Firpo (26) som får det glatte lag etter Leeds’ poengtap mot Newcastle.

Det var etter halvtimen spilt – på stillingen 1–0 – at Leeds fikk straffe. Patrick Bamfords forsøk ble imidlertid reddet av Nick Pope, og bare minutter senere fikk i stedet Newcastle sjansen fra ellevemetersmerket. Callum Wilson var sikkerheten selv.

Og straffedramaet var ikke ferdig med det.

DÅRLIG DAG PÅ JOBBEN: Junior Firpo (til venstre) lagde straffe etter en klønete hands og ble senere utvist etter denne situasjonen.

I annenomgang klønet Junior Firpo det til da han handset innenfor boksen. Dommer Simon Hooper pekte på straffemerket etter å ha sett situasjonen på VAR-skjermen. At Firpo kanskje fikk en liten dytt av Alexander Isak i forkant, var ikke nok til å frikjenne Leeds-spilleren.

– Det er skandaløst for en trener at sånne ting skal forråde deg, sier Viaplay-ekspert Pål André Helland.

Callum Wilson gjorde heller ingen feil med forsøk nummer to. Wilson står nå med 17 mål denne sesongen, bare fire spillere har scoret mer i Premier League.

Men Leeds skulle få beholde ett poeng.

SIKKER: Callum Wilson er Newcastles toppscorer. Han står med 17 mål i Premier League, femte mest i ligaen.

Ti minutter før slutt banket nemlig Rasmus Kristensen inn utligningen fra skrått hold. At kanonkulen gikk via Kieran Trippier, gjorde at Nick Pope ble satt ut av spill. Dermed ble det 2–2 på Elland Road, selv om Firpo ble utvist på rett før slutt.

Anthony Gordon var på vei alene med keeper, men ble stoppet av Firpo som tråkket av ham skoen.

– Det er positivt for Leeds, da spiller ikke han neste kamp. Så galt er det, sier tidligere Leeds-spiller Eirik Bakke om spanjolen.

– Han er en bedriten forsvarsspiller, sier en samstemt Helland.

Poengdelingen gjør at Leeds ligger på 18. plass, med ett poeng opp til Everton på trygg grunn. Everton og Nottingham Forest (to poeng foran) har imidlertid én kamp til gode på Leeds. De møter henholdsvis Manchester City og Chelsea.

– Ett poeng er enormt for oss i dag, spesielt med tanke på måten vi fikk det på. Vi hadde muligheten til å sette 2–0, men så skjedde det (straffebommen). For noen uker siden hadde vi sikkert endt opp med å tape 1–4 eller 1–5, sier Leeds-forsvarer Luke Ayling – som scoret 1–0-målet – til BT Sports.

