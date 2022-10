Bohinen havnet i disputt med egen spiller: − Forventer at folk duellerer og kriger

(KFUM-Stabæk 0–0) Stabæk kunne tatt et syvmilssteg mot direkte opprykk til Eliteserien med seier mot KFUM mandag. Men spenningen lever fortsatt – og trener Lars Bohinen (53) var åpenbart misfornøyd med enkelte ting han fikk se.

For etter en drøy halvtime av oppgjøret på Intility arena byttet Bohinen ut Curtis Edwards med Herman Geelmuyden.

TV-bildene viste at Edwards tilsynelatende var svært lite fornøyd med det. Bohinen og midtbanespilleren diskuterte situasjonen nede ved Stabæk-benken. Noe som også ble diskutert i Discoverys sending fra OBOS-ligaen mandag kveld.

– Han er ikke fornøyd med innstillingen til Edwards, slik jeg tolker det, sa tidligere Mjøndalen-trener og nå ekspert, Vegard Hansen.

Det bekreftet Bohinen selv i pauseintervjuet med kanalen.

– I en sånn kamp, med så mye på spill, forventer du i det minste at folk duellerer og kriger litt. Det er grunnen, sier 53-åringen.

HAR KURS MOT OPPRYKK: Lars Bohinen, her fra en kamp mot Åsane tidligere i høst.

Da han ble konfrontert med at Edwards ikke virket fornøyd med å bli tatt av så tidlig, svarte han slik:

– Ingen spillere skal være fornøyd når de blir byttet ut midt i en omgang. Men det gjelder å sette seg selv i en posisjon der du unngår det.

Han fikk til slutt spørsmål om det var av taktiske hensyn.

– Det er ikke taktikk. Det handler om at folk må jobbe for resultatene og fremstå som et lag, svarte Bohinen.

Edwards selv stilte for øvrig ikke til intervju i pausen.

Resultater OBOS-ligaen 27. serierunde:

10. oktober:

Fredrikstad - Bryne 1-3, Ranheim - Kongsvinger 0-2, Sandnes Ulf - Grorud 2-4, Åsane - Raufoss 1-0

9. oktober:

Skeid - Start 3-2, Sogndal - Stjørdals/Blink 6-1

8. oktober:

Mjøndalen - Brann 3-1