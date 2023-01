SOLGT: Vikings Daniel Karlsbakk jubler etter 1-0 målet i eliteseriekampen i fotball mellom FK Haugesund og Viking på Haugesund Sparebank Arena.

Bekreftet: Karlsbakk klar for Heerenveen

Daniel Karlsbakk (19) er solgt fra Viking til nederlandske Heerenveen. Det bekrefter nederlenderne tirsdag ettermiddag.

Tidligere tirsdag meldte Stavanger Aftenblad at Karlsbakk var på vei til Heerenveen for å gjennomgå den medisinske testen hos sin nye klubb. Nå bekreftes overgangen på Heerenveens hjemmesider.

– Han er en spiller med stort potensial. En ung gutt som passer den moderne fotballen. Han har høy intensitet, god fysikk og fart. Vi forventer at han får en fin utvikling her. Daniel skal få tid de neste månedene til å tilpasse seg et nytt miljø og en ny klubb, sier teknisk direktør Ferry de Haan.

Karlsbakk har fått draktnummer ni av klubben. Kontrakten til 19-åringen løper til sommeren 2026.

Avtalen skal ha en verdi på over 30 millioner kroner, ifølge Stavanger Aftenblad.. Viking får rundt 25 millioner nå og kan innkassere over 5 millioner kroner ved forskjellige milepæler de neste årene, skriver avisen.

– Vi er muntlige enige med Heerenveen om en avtale, men ingenting er foreløpig signert. Jeg kan også bekrefte at Karlsbakk er på vei for å sluttføre overgangen, sa sportssjef Erik Nevland til Stavanger Aftenblad.

– Hva synes dere om denne avtalen? spurte avisen

– Det er en kjempedeal for Viking og for spilleren, sier Nevland.

Viking hentet Karlsbakk fra Bryne i 2021. Han fikk 21 kamper og scoret to mål for Viking sist sesong.

