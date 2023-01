Newcastle til ligacupfinale – fikk stjernespiller utvist

To tidlige scoringer av Sean Longstaff gjorde at returkampen mot Southampton i ligacupen aldri ble spennende. Newcastle er i finale for første gang på 47 år.

NTB

Newcastle vant 2-1 på hjemmebane og kan se fram til finale på Wembley 26. februar.

25-årige Longstaff er et produkt av klubbens ungdomsavdeling og har heiet på Newcastle helt siden han var liten. Tirsdag sendte han klubben til dens første cupfinale siden FA-cupfinalen i 1999. Klubben var i ligacupfinale første og eneste gang i 1976.

Det røde kortet til Bruno Guimarães ti minutter før full tid var et skår i gleden. Han fikk først gult for en stygg stempling mot Samuel Edozie, men etter en tur ved VAR-monitoren byttet dommeren til rødt.

Dessuten fikk Alexander Isak en hodesmell. Svensken måtte byttes ut igjen ikke lenge etter at han kom inn.

Sean Longstaff vokste opp som Newcastle-supporter. Tirsdag sendte han favorittklubben til ligacupfinale med to mål mot Southampton.

Henrykket

Newcastle hadde 1-0-ledelse fra bortekampen mot Southampton og henrykket hjemmefansen med scoring før det var spilt fem minutter. Guimarães dro opp et angrep og spilte fram Kieran Trippier, som vendte bort en motspiller og dyttet ballen til Longstaff, som knallet den i hjørnet.

I det 21. minutt ble det 2-0. Joelinton og Joe Willock veggspilte seg oppover venstresiden. Etter hvert ble Miguel Almirón spilt fram på venstresiden, og hans ball skrått ut havnet på foten til Longstaff og deretter rett i nettet.

Litt før halvtimen var Southampton med igjen. Willock slo en fryktelig feilpasning på egen halvdel, og Che Adams banket ballen i hjørnet fra distanse. Etter å ha holdt nullen i åtte hjemmekamper på rad måtte Nick Pope resignere.

Moi på benken

Southampton hadde flere muligheter utover i kampen, men greide ikke å komme nærmere. Mohamed Elyounoussi ble sittende på benken for gjestene og så lagkameratene ryke ut.

Newcastle møter mest sannsynlig Manchester United i finalen. United skal onsdag forsvare 3-0-ledelse fra bortekampen mot Nottingham Forest.

Bare to lag har tatt seg til ligacupfinale etter å ha tapt hjemme i første semifinale. Det var Stoke i 1972 og Arsenal i 1987.

Tirsdag tok Jonjo Shelvey farvel med Newcastle-fansen før sin overgang til Nottingham Forest.