To sene selvmål ødela for Manchester United: − Frustrerende

(Manchester United - Sevilla 2–2) I Marcus Rashfords skadefravær så Marcel Sabitzer lenge ut til å bli Manchester United-helten, men i sluttminuttene raknet det.

– Første omgang var som en drøm. Men dessverre slipper vi Sevilla inn i kampen, jeg følte vi var det beste laget. Å gi bort slike mål, er skuffende, sier Sabitzer til Viaplay.

Marcel Sabitzer tok nemlig showet før pause. I 14. minutt var østerrikeren litt heldig da skuddet hans gikk via Marcao og i mål til 1–0, etter flott forarbeid av Bruno Fernandes.

2–0 kom seks minutter senere, mye takket strålende regi av Anthony Martial på en kontring, og Sabitzer var trygg alene med keeper.

Men selvmål i sluttminuttene fra Tyrell Malacia og Harry Maguire gir et helt åpent utgangspunkt før returen av Europa League-kvartfinalen.

Info Kampfakta Manchester United – Sevilla 2-2 (2-0) Mål: 1-0 Marcel Sabitzer (13), 2-0 Sabitzer (19), 2-1 Tyrell Malacia (selvmål 83), 2-2 Harry Maguire (selvmål 90). Dommer: Felix Zwayer, Tyskland. Gult kort: Bruno Fernandes, Antony, Facundo Pellistri, Manchester U., Gonzalo Montiel, Ivan Rakitic, Erik Lamela, Nemanja Gudelj, Marcos Acuña, Sevilla. Manchester United (4-2-3-1): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane (Harry Maguire fra 45.), Lisandro Martínez, Tyrell Malacia – Casemiro, Marcel Sabitzer – Antony (Facundo Pellistri fra 80.), Bruno Fernandes (Christian Eriksen fra 61.), Jadon Sancho (Anthony Elanga fra 62.) – Anthony Martial (Wout Weghorst fra 61.). Sevilla (4-2-3-1): Yassine Bounou – Gonzalo Montiel (Papu Gómez fra 89.), Tanguy Nianzou (Suso fra 72.), Marcão, Marcos Acuña – Fernando, Nemanja Gudelj – Lucas Ocampos, Ivan Rakitic, Óliver Torres (Jesús Navas fra 45.) – Erik Lamela (Youssef En-Nesyri fra 66.) Øvrige kvartfinaler i Europa League: Feyenoord – Roma 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Mats Wieffer (53). Leverkusen – Union Saint-Gilloise 1-1 (0-0) Mål: 0-1 Victor Boniface (51), 1-1 Florian Wirtz (82). Juventus – Sporting Lisboa 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Federico Gatti (73). Vis mer

DOBBEL: Marcel Sabitzer scoret to.

2–1-reduseringen kom litt tilfeldig i det 84. minutt, da Sevilla-veteran Jesus Navas slo en ball inn mot feltet. Ballen endret retning i Tyrell Malacia, mens keeper David De Gea ikke klarte å reagere raskt nok.

2–2 kom på overtid og var også selvmål. Youssef En-Nesyri raget høyest på en ball i 16-meteren, før den skiftet retning i Harry Maguire og spratt i mål bak en utspilt David De Gea.

– Det er frustrerende, sier Sabitzer.

NEDTUR: David De Gea sukker etter 2–2.

– Det er to veldig, veldige ille mål å slippe inn. Men Manchester United kan ikke klage. De må ta sjansene. Sevilla var veldig svake før pause, sier Peter Schmeichel, tidligere keeper for United, som ekspert for BBC.

Paul Scholes, tidligere United-legende, mener rødtrøyene burde vunnet med tre, fire eller fem mål.

– Det eneste jeg kan tenke meg, er at United følte det kom til å bli for lett. Du kan ikke det i Europa, sier Scholes på engelsk TV.

Erik ten Hags menn var best nesten kampen gjennom og Casemiro, Anthony Elanga, Martial og Jadon Sancho hadde alle muligheter til å øke til 3–0. Nærmest det var Antony som skrudde en ball i krysstolpen.

Sevilla etterlot seg periodevis store rom defensivt og hadde lite å by på offensivt. Spanjolene beste sjanse kom på en dødball hvor en glitrende redning av David De Gea stoppet headingen til Nianzou Tanguy Kouassi, før Raphael Varane reddet på streken.

En annen bekymring for United-fansen er at midtstopperduoen Raphael Varane og Lisandro Martinez måtte begge ut tilsynelatende med skader. Det er ikke kjent når Marcus Rashford, som har storspilt for rødtrøyene denne våren, vil være tilbake fra skaden han pådro sist helg. Bruno Fernandes mister returen etter gult kort for hands i denne situasjonen:

Vinneren av Manchester United-Sevilla møter vinneren av Juventus-Sporting Lisboa. Torsdag vant Juventus 1–0 hjemme.

Feyenoord slo Roma 1–0, mens det endte 1–1 mellom Bayer Leverkusen og Unio Saint Gilloise. Tidligere Bodø/Glimt-spiss Victor Boniface scoret sistnevntes mål.