Kommentator om Klopps oppførsel mot dommerteamet: − Han må bruke hodet

En av Englands mest fremtredende kommentatorer synes svært lite om oppførselen til Liverpool-manager Jürgen Klopp (55).

Kortversjonen Liverpool-manager Jürgen Klopp kritiseres for oppførselen sin etter kampen mot Tottenham.

Klopp sprang mot fjerdedommeren og feiret opp i ansiktet hans da Liverpool avgjorde kampen på overtid.

Kommentator Henry Winter i The Times mener Klopp må bruke hodet og ikke lidenskapen, og ikke anklage en ulastelig dommer.

BBC-ekspert Chris Sutton mener Klopp bør bli suspendert, mens tidligere Liverpool-spiller James McAteer har forståelse for Klopps oppførsel grunnet følelser og adrenalin i fotballkampen. Vis mer

Klopp spurtet mot fjerdedommeren fjerdedommerendommeren som står på sidelinjen under en fotballkamp og skal sørge for ro mellom begge lags hovedtrenere. Fjerdedommeren er også den som markerer for spillerbytter og tilleggsminutter. og feiret opp i ansiktet hans da Liverpool avgjorde kampen på overtid mot Tottenham i helgen.

I ettertid sa tyskeren at «jeg vet ikke hva den mannen har imot oss» om hoveddommer Paul Tierney, som ga et gult kort for feiringen til Klopp.

«Klopp er en så respektert person, en rollemodell og har en oppførsel som følges av så mange», innleder kommentator Henry Winter i The Times.

«Han må derfor bruke hodet, ikke hjertet, ikke lidenskapen da han løper for å konfrontere og håne en ulykkelig og uskyldig fjerdedommer, og deretter anklage en ulastelig dommer.»

Det var flere kontroversielle situasjoner i kampen. Tottenham-trener Ryan Mason mener Jota burde vært utvist for dette:

«Det så ikke bra ut at en beundret manager sprinter – så langt hamstringen tillater – for å undergrave en ærlig dommer og ignorerer konsekvensene som fjerdedommeren og hans nærmeste settes ut for blant trollene i sosiale medier»

Henry Winter trekker også frem sitatet som Klopp sier offentlig etter kamp. Det mener han har store konsekvenser.

– Vi har en historie med Mr. Tierney. Jeg vet virkelig ikke hva den mannen har imot oss. Han vil alltid si at det er ikke noe der, men det er ikke sant, sa Klopp.

I denne situasjonen ønsket Liverpool rødt kort:

«Å hevde at Tierney var støtende da Klopp irettesatte ham og antydet at dommeren har en agenda mot Liverpool, så risikerer han å slippe all slags hat og internett-troll mot Tierney», skriver Winter.

BBC-ekspert Chris Sutton mener Klopp burde bli suspendert.

– Jeg synes ikke en bot er nok. Det har han fått tidligere, sier Sutton ifølge BBC.

Tidligere Liverpool-spiller James McAteer snakket i BEIN-studio om hvor vanskelig det er ikke å la seg bli preget av alle følelsene og adrenalinet i en slik fotballkamp. Han har forståelse for Klopps oppførsel.

– Han vet at han tråkket over streken, men han greier ikke overstyre følelsene sine, sa McAteer.